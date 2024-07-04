ГУР 'подожгло' беспилотниками пороховой завод в Тамбове: это уже не впервые

В то же время местные власти все отрицают - мол, все беспилотники были сбиты средствами ПВО.

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В Тамбовской области сегодня было "громко" / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Пороховой завод на территории Тамбовской области РФ подвергся атаке дронов в четверг, 4 июля. Это следует из кадров, опубликованных в Сети. Кроме того, информацию об успешной спецоперации подтвердил в комментарии Суспільному источник в ГУР.

По словам собеседника СМИ, атака осуществлена с помощью дронов-камикадзе, один из которых успешно поразил объект российского ВПК.

Последствия попадания, степень поражения и информация о потерях пока уточняются.

видео дня

Местные власти попадание отрицают, утверждая, что оба атаковавших объект дрона были сбиты средствами ПВО.

Однако кадры, снятые очевидцами, указывают на обратное: по крайней мере один БПЛА долетел до завода и взорвался на его территории. После этого последовал мощный взрыв.

Пылает Тамбовский пороховой завод - смотрите видео:

"Конечно, ни одного попадания не было. И Тамбовского порохового завода в таком случае также не было", - прокомментировал операцию собеседник в ГУР МОУ.

Это не первая атака на Тамбовский пороховой завод. В январе 2024 года один из БПЛА взорвался возле цеха смешивания пороха.

Взрывы в России - последние новости

Утром в четверг, 4 июля 2024 года военная часть ГРУ в Ставропольском крае России была атакована беспилотниками. По предварительной версии событий, два беспилотника атаковали воинскую часть 33 43 формирований особого назначения (т.н. Осназ) ГРУ в селе Московское.

Как писал Главред, в результате атаки беспилотников в ночь на 1 июля получил серьезные повреждения уникальный объект российского ВПК - Оскольский электрометаллургический комбинат имени Угарова.

Известно, что Украина обеспечила серийное производство отечественных ударных дронов, которые позволяют наносить удары по военным объектам агрессора России на расстоянии более 1000 километров.

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

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