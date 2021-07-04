В Каспийском море прогремел мощный взрыв на нефтяной платформе

В Каспийском море прогремел мощный взрыв / (twitter.com/oxuaz

Вечером 4 июля, в Каспийском море на одной из нефтедобывающих платформ в азербайджанском секторе прогремел мощный взрыв. Очевидцы в Сети сообщают о достаточно сильной взрывной волне, которая ощущалась на берегу, пишет азербайджанское издание Oxu.

Взрыв, предположительно, произошел на газовом месторождении "Умид" в азербайджанском секторе Каспийского моря. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Пользователи соцсетей, находившиеся на пляже, сняли момент взрыва. По их словам, взрывная волна была достаточно мощной, что ощущалась на берегу.

На опубликованных пользователями кадрах видно, как в Каспийском море в небо понимается столб пламени.

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