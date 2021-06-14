Гарь и столб черного дыма: в США вспыхнул масштабный пожар на заводе, идет эвакуация

В США пожар на заводе / CNN

В городе Роктон, что в американском штате Иллинойс, произошел масштабный пожар на химическом заводе Chemtool. Над заводом поднимается огромный столб дыма, сообщает CNN.

Пожарная служба Роктона уже издала распоряжение об обязательной эвакуации из-за пожара на химическом предприятии. Эвакуации подлежат все жители и предприятия в радиусе одной мили от места расположения завода, где произошел пожар

Возгорание уже прокомментировало руководство завода Chemtool. Владелец завода заявил, что все работники предприятия в безопасности. Пока неизвестно, что стало причиной пожара, но владелец завода готов сотрудничать с властями, чтобы установить все обстоятельства.

Ранее Главред писал о том, что на газовой заправке для автототранспорта в Новосибирске сегодня прогремел мощный взрыв, в результате пострадало 22 человека, 8 из них находятся в тяжёлом состоянии. Взрыв был такой силы, что отбросил цистерну на несколько сотен метров прямо на убегающих людей.

Девять человек находятся в тяжелом состоянии, а двенадцать в среднем. Семерым пострадавшим госпитализация не понадобилась.

По предварительной информации, пожар возник из-за не заземление газовоза во время слива газа в стационарную вместимость, в результате чего на автозаправочной станции взорвался резервуар с газом, автомобиль и наземная газовая вместимость. В частности, взорвались и газовые баллоны, которые хранились в соседних гаражах.