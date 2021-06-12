В Одессе прогремел мощный взрыв, часть города сидит без света и воды

В Одессе прогремел мощный взрыв

В Одессе на электроподстанции Чумка прогремел взрыв. В результате без света и воды остались три района города. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал "Одесса INFO".

"Остановились насосы, Черемушки и часть Фонтана остались без света и воды", – говорится в подписи к видео.

По информации Инфоксводоканала, в связи с аварией на городских электросетях обесточена водонасосная станция "Главная" и административное здание, а также резервные вводы электроснабжения.

"Сейчас отсутствует связь с кол-центром и могут наблюдаться помехи с водоснабжением в центральной части города и в Малиновском районе. После устранения аварии специалистами "ДТЭК Одесские электросети" и обеспечения электроснабжения, будет восстановлена подача воды в центральной части города", – говорится в сообщении.

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В пресс-службе ДТЭК тем временем сообщила, что из-за аварии отключились трансформаторные подстанции "Чумка", "Артиллерийская" и частично станция ПЗР2.

Ранее Главред сообщал о том, что в Ивано-Франковской области во вторник, 8 июня, произошел взрыв на газопроводе Угерско - Ивано-Франковск - Черновцы.

Сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет, как и угрозы прекращения газоснабжения в близлежащих населенных пунктах, этот инцидент также не влияет на транзит газа в ЕС.