На газопроводе в Ивано-Франковской области прогремел взрыв: что известно

Фото с места взрва / фото galka.if.ua

В Ивано-Франковской области во вторник, 8 июня, произошел взрыв на газопроводе Угерско - Ивано-Франковск - Черновцы.

Сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет, как и угрозы прекращения газоснабжения в близлежащих населенных пунктах, этот инцидент также не влияет на транзит газа в ЕС

"Взрыв произошел на магистральном газопроводе Угерско-Ивано-Франковск-Черновцы", - сообщили в ГСЧС.

Читайте такжеВзорвут ли украинскую трубу: чего опасаться после запуска Северного потока-2Как рассказали очевидцы Галке, взрыв произошел под землей. От взрыва на дороге заметны куски свежей земли. На месте взрыва образовался несколькометровый кратер.

На подъездах к Клузов перекрыта дорога. Работают специалисты и соответствующие службы, ведутся следственные действия. Есть высокая концентрация газа, хотя он и не ощутим на запах.