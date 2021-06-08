УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

На газопроводе в Ивано-Франковской области прогремел взрыв: что известно

8 июня 2021, 14:25

Взрыв уже локализовали, но на месте до сих пор есть утечка газа.

Фото с места взрва / фото galka.if.ua

В Ивано-Франковской области во вторник, 8 июня, произошел взрыв на газопроводе Угерско - Ивано-Франковск - Черновцы.

Сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет, как и угрозы прекращения газоснабжения в близлежащих населенных пунктах, этот инцидент также не влияет на транзит газа в ЕС

"Взрыв произошел на магистральном газопроводе Угерско-Ивано-Франковск-Черновцы", - сообщили в ГСЧС.

Читайте такжеВзорвут ли украинскую трубу: чего опасаться после запуска Северного потока-2Как рассказали очевидцы Галке, взрыв произошел под землей. От взрыва на дороге заметны куски свежей земли. На месте взрыва образовался несколькометровый кратер.

На подъездах к Клузов перекрыта дорога. Работают специалисты и соответствующие службы, ведутся следственные действия. Есть высокая концентрация газа, хотя он и не ощутим на запах.

Сейчас вы просматриваете новость «На газопроводе в Ивано-Франковской области прогремел взрыв: что известно». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Дмитрий Комаров заинтриговал местом для отдыха в 5 выпуске шоу "Мандруємо Україною"Дмитрий Комаров заинтриговал местом для отдыха в 5 выпуске шоу "Мандруємо Україною" Даша Петрожицкая рассекретила своего возлюбленного и вспомнила их знакомствоДаша Петрожицкая рассекретила своего возлюбленного и вспомнила их знакомство Самое модное окрашивание волос на лето 2021: теплый блонд в стиле 60-х и французский моккоСамое модное окрашивание волос на лето 2021: теплый блонд в стиле 60-х и французский мокко Клубника – польза и противопоказания для женщин, мужчин и детейКлубника – польза и противопоказания для женщин, мужчин и детей Путин разразился требованием к Украине по Донбассу и сделал заявление об "ЛДНР"Путин разразился требованием к Украине по Донбассу и сделал заявление об "ЛДНР"

Последние новости

15:48

Гороскоп на завтра 9 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальный конфликт и наказание от начальства

15:42

Алина Гросу рассказала о Романе Полянском и открыла секрет идеальных отношений Видео

15:33

"Метинвест" за 10 лет инвестировал в модернизацию предприятий $10 миллиардов

15:26

Харьков залило и притрусило градом, и "поплыл" Херсон Видео

15:15

Когда День друзей и День дружбы в 2021 году и как отмечать Фото Видео

Реклама
15:10

СБУ провела обыски у основателей организации "Партия Шария" Видео

15:04

Джокер Хоакин Феникс признался, будет ли его сын веганом

15:00

"Отгрызла нос и челюсть": на Прикарпатье на мужчину напала агрессивная медведица Видео

14:52

Как правильно одеваться женщине после 40 лет, чтобы не превратиться в "каргу" Видео

14:29

"Дьявольское" солнечное затмение 10 июня 2021 года: астролог предупредил об угрозе "большой воды"

14:25

На газопроводе в Ивано-Франковской области прогремел взрыв: что известно

14:14

Пошел гулять, о пропаже заявили через 4 дня: в Днепропетровской области нашли тело мальчика Видео

14:13

Рейтинг партий от КМИС: политсилы Ляшко, Смешко и Гройсмана прошли бы в Раду

14:11

Украинская музыкантка расскрыла тайны вирусного видео с котом Alugalug Cat Видео

14:04

Тимошенко из ОП о Большой стройке: "Со снегом асфальт больше не сойдет"

13:55

Ученые узнали, как трендовые вегаские диеты влияют на рост и кости детей Видео

13:40

Пьяного Самойлова выносили со сцены после скандального концерта в России

13:33

Первый тур выборов выиграл бы Зеленский, Порошенко отстает с большим отрывом - опрос Видео

13:29

Ресницы за деньги и муж на фоне Кремля: факты о женщине, назвавшей бойцов ВСУ "вонючими тварями" Видео

13:14

Как питаются японцы с "острова безсмертных" Окинава: три главных совета Видео

Реклама
13:03

Эксперт рассказал о рисках нелегального трудоустройства в ЕС

12:52

В МИД РФ рассказали, что попросит Путин у Байдена насчет Украины Видео

12:48

В Житомирской области мужчина изрешетил пулями супружескую пару Видео

12:41

Зеленский прокомментировал исправление слов Байдена о членстве Украины в НАТО Видео

12:30

Почему после новых пленок Бигуса "порохоботы" должны стать прокаженными мнение

12:24

Разрывали ребенка и душили: в Харькове муж и жена, которые разводятся, дико делили дочь Видео

12:17

Сотни тысяч доз: в Белом доме подтвердили, что дадут Украине вакцину от COVID-19 Видео

12:17

Если Россия готова: Арестович пояснил, на что Киев обменяет воду для Крыма Видео

12:16

Звезды Квартала поразили исполнением гимна Украины на футбольном матче Кипр-Украина Видео

12:10

Гороскоп на 8 июня 2021 всех знаков Зодиака: лучший пост, денежный шанс и запретная магия Видео

12:06

Назван самый опасный жир в организме человека: что с ним делать Видео

11:45

Самый модный французский маникюр лето 2021: идеи, которые наполнят вдохновением Фото Видео

11:39

Говорить о возможности перехода в БЭБ работников ГФС с такими показателями работы не стоит даже на повестке дня - эксперт Виктор Скаршевский

11:32

Выбросили как мусор: в Одессе неходячих пациентов психбольницы санитары вывези на кладбище Видео

11:28

Стало известно, приняла ли Елизавета II скандальное имя дочки Меган Маркл Видео

11:14

Более 20 преступлений: на Киевщине копы сцапали мошенницу-рекордсменку Видео

11:09

МОЗ объявил, какие области в Украине готовы перейти в зеленую зону Видео

11:02

Рада дала "зеленый свет" строительству Киевской объездной с привлечением международных компаний – эксперт

10:53

Ослабление карантина: на Atlas Weekend изменили правила

10:27

В Оболонском районе Киева может появиться парк площадью больше 30 гектаров

Реклама
10:13

Денис Путинцев: Моргенштерн – это зомби медиа-апокалипсиса, но в Украине он собрал бы Дворец спорта

10:04

"Вонючие, грязные и бухие твари": жительница Харьковщины публично оскорбила украинских военных Видео

09:46

У Зеленского передумали приписывать Байдену слова об Украине в НАТО Видео

09:28

На Житомирщине ветеран АТО зарезал соседку и покромсал ее родственников Видео

09:21

Украину накроют грозы: объявлено штормовое предупреждение

09:16

Киев неправильно истолковал слова Байдена: в США указали на ошибку Видео

08:38

В Киеве пьяный живодер с 10 этажа выбросил собаку Видео

08:37

Чего ждать от Франции и Германии после "наездов" Данилова мнение

08:29

СМИ выложили запись разговоров Джулиани и Ермака: чего требовал от Украины адвокат Трампа Видео

08:19

В Украине выявили в три раза больше больных COVID-19, чем сутками ранее Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять