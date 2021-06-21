Смертельный взрыв под Киевом: спасители поведали жуткие подробности

Подробности взрыва в Киевской области / ГСЧС

Спасателям понадобилось несколько часов, чтоб справиться с пожаром после взрыва в пятиэтажке под Киевом. Как известно, в селе Белогородка Бучанского района Киевской области произошел взрыв в многоэтажном жилом здании с последующим возгоранием, пишет пресс-служба ГСЧС в Киевской области.

Спасатели уточняют, что взрыв произошел в квартире на третьем этаже в 13:20, однако справиться с пожаром удалось только в 19:03.

"Пожар локализован в 16:28, а в 19:03 - ликвидирован", - уточнили в ГСЧС.

Сложность ликвидации пожара заключалась в том, что огонь распространился на 4, 5 этажи пятиэтажного дома и кровлю. Для борьбы с ним спасатели привлекли 62 человека личного состава и 15 единиц техники.

Кроме того, пришлось эвакуировать и вывести на свежий воздух 40 человек, проживающих в здании. Не обошлось без жертв и пострадавших.

В одной из квартир звеном ГДЗС обнаружено тело одного погибшего. Также сообщается о 6 пострадавших, 2 госпитализированных жителях дома, в числе которых и ребенок 2008 года рождения.

Ранее Главред писал о том, что в поселке Белогородка Бучанского района Киевской области, в понедельник, 21 июня, в результате пожара в пятиэтажном доме погиб мужчина. Еще три человека находятся в больнице.

Среди госпитализированных - ребенок 2008 года рождения. Еще шесть человек после осмотра медработниками от госпитализации отказались.