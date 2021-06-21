Под Киевом мощный взрыв разворотил квартиры в пятиэтажке, есть пострадавшие

Взрыв в жилом доме под Киевом / kv.dsns.gov.ua

В поселке Белогородка Бучанского района Киевской области, в понедельник, 21 июня, в результате пожара в пятиэтажном доме госпитализированы два человека, в том числе ребенок 2008 года рождения.

Еще шесть человек после осмотра медработниками от госпитализации отказались, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

Как отмечается в сообщении, в понедельник в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел взрыв с последующим горением, в результате чего два человека были госпитализированы. Еще шесть человек пострадали, но после осмотра медработниками от госпитализации отказались.

Спасатели вывели на свежий воздух 40 человек.

"Пожар распространился на 4, 5 этажи и крышу. Разрушений несущих конструкций нет, в квартире разрушены окна", - отмечено в сообщении.

От ГСЧС привлечены 53 человека личного состава и 12 единиц техники.

/ kv.dsns.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Голосеевском районе Киева вечером в четверг, 17 июня, произошел пожар в здании Ледового стадиона.

Возгорание произошло по адресу проспект академика Глушкова, 9.