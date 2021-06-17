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В Киеве вспыхнул заброшенный Ледовый стадион

17 июня 2021, 22:19

В столице загорелось здание Ледового стадиона по адресу улица Глушкова, 9. Спасатели рассказали подробности пожара.

В столице загорелся Ледовый стадион / Виталий Носач, РБК-Украина

В Голосеевском районе Киева вечером в четверг, 17 июня, произошел пожар в здании Ледового стадиона. Возгорание произошло вечером 17 июня, пишет Киев оперативный.

Возгорание произошло по адресу проспект академика Глушкова, 9.

"Прямо сейчас пылает заброшенный Ледовый стадион на Глушкова. Надеемся, во время пожара никто не пострадает", - говорится в сообщении.

В пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили РБК-Украина, что пожар там не масштабный.

"Загорелось два квадратных метра пластика", - сообщили в ГСЧС.

Причины возгорания пока не известны.

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Ранее Главред писал о том, что в городе Роктон, что в американском штате Иллинойс, произошел масштабный пожар на химическом заводе Chemtool. Над заводом поднимается огромный столб дыма.

Пожарная служба Роктона уже издала распоряжение об обязательной эвакуации из-за пожара на химическом предприятии. Эвакуации подлежат все жители и предприятия в радиусе одной мили от места расположения завода, где произошел пожар

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