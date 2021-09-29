В Киеве прогремел мощный взрыв, люди сидят без света

В Киеве взорвался трансформатор / фото ГСЧС

В среду вечером, 29 сентября, в Оболонском районе столицы произошел мощный взрыв и пожар на трансформаторной подстанции, без света остались десятки домов, сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

"В 21:13 бригадой ДТЭК Киевские электросети был предоставлен допуск на тушение пожара и уже в 21:25 пожар был локализован на площади 10 кв.м. и в 21:45 ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В ходе тушения и разведки пожарные эвакуировали шесть автомобилей.

На месте происшествия привлекались две единицы основной пожарно-спасательной техники и 11 человек личного состава.

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Причину пожара установит следствие.

Тем временем в соцсетях сообщают о том, что трансформатор не просто загорелся, но и взорвался.

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Ранее Главред писал о том, что в Житомире произошел серьезный пожар на территории одного из предприятий. Огонь вспыхнул в результате взрыва 200-литровой бочки с легковоспламеняющимся веществом.

По данным спасателей, от взрыва вспыхнули две металлические сушильные камеры и древесина, что была рядом.