В Житомире на заводе взорвалась огромная бочка, есть пострадавшие

В Житомире произошел взрыв на предприятии

В Житомире сегодня произошел серьезный пожар на территории одного из предприятий. Огонь вспыхнул в результате взрыва 200-литровой бочки с легковоспламеняющимся веществом, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, от взрыва вспыхнули две металлические сушильные камеры и древесина, что была рядом.

"В результате трое человек получили ожоги различной степени тяжести, их госпитализировали", - сообщили в ГСЧС.

Пожар уже потушили. Спасатели подозревают, что инцидент произошел в результате нарушения технологического регламента, но реальные обстоятельства еще устанавливаются.