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Взрыв в Кабуле устроили американские военные - СМИ

29 августа 2021, 17:49
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На месте взрыва якобы уничтожили боевиков ИГИЛ.

Сенат США
США якобы ликвидировали смертника / Reuters

В воскресенье, 29 августа, в столице Афганистана Кабуле прогремел мощный взрыв. СМИ пишут, что его совершили американские военные.

Об этом со ссылкой на чиновника США пишет на Reuters.

В частности, отмечается, что власти США прибегли к такой ситуации, чтобы обезвредить смертника, который якобы направлялся для совершения теракта в аэропорт.

Также госслужащий отметил, что данный ракетный удар был нацелен по боевикам ИГИЛ. Однако он подчеркнул, что "информация не точная и может измениться".

Предварительно известно, что сегодняшний взрыв был следствием ракетных обстрелов.

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Напомним, сегодня взрыв, как и раньше, произошел вблизи аэропорта. Есть сведения о том, что по меньшей мере погибли два человека. Также СМИ передает о трех раненных.

Также ранее 26 августа у ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая произошел мощный взрыв. Более того, спустя малое количество времени в самом крупном городе страны прогремел еще один взрыв. Трагедия случилась возле отеля Baron, где останавливаются англичане.

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новости США Кабул новости Афганистана взрыв
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