В Днепре взорвался автомобиль: в машине был водитель

Взорвался автомобиль / НПУ

В Днепре прогремел мощный взрыв. Он произошел в автомобиле.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, ЧП произошло на улице Литейной около 12:00 в четверг, 2 сентября. Предварительно в машине была граната, которая взорвалась.

"По предварительной информации, взрыв произошел в салоне автомобиля Subaru в районе переднего пассажирского сиденья. С места происшествия изъяты фрагменты страйкбольной гранаты, а также поврежденную сумку водителя", – указано в сообщении.

Водитель машины госпитализирован в больницу. Медики утверждают, что его жизнь в безопасности.

На данный момент на месте происшествия работают эксперты-криминалисты, взрывотехники и следственно-оперативная группа, которые выясняют детали инцидента.

Напомним, ранее 26 августа у ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая в столице Афганистана произошел мощный взрыв. Более того, спустя малое количество времени в самом крупном городе страны прогремел еще один взрыв. Трагедия случилась возле отеля Baron, где останавливаются англичане.

Также спустя три дня в Кабуле снова произошел взрыв. Позже выяснилось, что так США ликвидировали смертника.