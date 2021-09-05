На Киевщине взорвался завод: есть пострадавшие

Взрыв произошел из-за поломки одного из котлов / НПУ

В воскресенье, 5 сентября, вблизи Белой Церкви произошел чрезвычайный инцидент. Взорвался сахарный завод, расположенный в селе Гребинки.

Как сообщили в главке полиции, ЧП произошло около 16:00. В результате парового взрыва, о котором копам поведал фельдшер "скорой" помощи, пострадали 5 человек.

Двое попали в столичную больницу, а еще троих госпитализировали в местное медучреждение.

Предварительно, причиной аварии стала неисправность одного из котлов.

Напомним, ранее в Днепре прогремел мощный взрыв. Он произошел в автомобиле. По предварительной информации, взрыв произошел в салоне автомобиля Subaru в районе переднего пассажирского сиденья. С места происшествия изъяты фрагменты страйкбольной гранаты, а также поврежденную сумку водителя.