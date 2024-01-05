Социальный взрыв и масштабные протесты по всей России: эксперт назвал единое условие

По словам эксперта, к дестабилизации ситуации в России приведет экономический кризис и внутреннее социальное напряжение.

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Эксперт рассказал, что будет колоссальным ударом по России / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Удары по Белгородской и Курской областям в течение последних двух лет не смогли достаточным образом дестабилизировать ситуацию в России для того, чтобы россияне сами захотели смены режима. Однако, удары непосредственно по территории Москвы помогут ограничить возможности России продолжать войну. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

"В любом случае это надо делать, чтобы мы не погибали, но это не будет поводом для тотального уничтожения режима. Но как сделать так, чтобы изменить российский режим, сегодня никто не знает", - указывает эксперт.

По его словам, Силам обороны Украины нужно уничтожать военную мощь, надо ограничить именно возможность мощной работы военно-промышленного комплекса России, поскольку РФ научилась обходить санкции.

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Валерий Клочок добавляет, что по сообщению Bloomberg, 2024 год может стать годом серьезной рецессии на нефтяном рынке вследствие передобычи нефти в мире.

"Сейчас есть посылы к тому, что сотрудничество России с Саудовской Аравией путем уменьшения добычи количества нефти не принесет результата, потому что рынок серьезно расширился. В частности, появилось много игроков, которые могут продавать нефть за пределами ОПЕК и влиять на ценовую политику. Если это произойдет, это будет колоссальным ударом по России", - указывает аналитик.

Он уверен, что Россию сломает экономический кризис и внутренняя социальная дестабилизация, к которой сейчас прибегают российские власти.

"Например, в декабре девушкам в регионах, где большие морозы, начали запрещать ходить в штанах. На первый взгляд, это может показаться странным, но те, кто жил при Советском Союзе, еще помнит, как линейкой измеряли длину волос и ширину брюк. Все эти запреты тоже социально возмущают страну, еще больше, чем война. То есть то, что касается большинства россиян напрямую. И такие вещи в РФ усиливаются, потому что власть боится недовольства, ведь тогда может потерять контроль за ситуацией", - указывает Валерий Клочок.

Политический эксперт напоминает, что последние акции протеста в РФ произошли после объявления так называемой частичной мобилизации, а в начале вторжения Россией также прокатились две волны протестов, которые были подавлены.

"И когда ситуация коснется каждого, то, как и в Советском Союзе, она взорвется. А для этого нужно максимальное количество социально недовольных россиян, которые не захотят жить при таком режиме. И Кремль сам провоцирует такие настроения в российском обществе дополнительными запретами", - резюмирует политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

Удары по территории России

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Белгородской области бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины осуществили спецоперацию против террористических войск РФ. Украинские защитники атаковали российский взводный опорный пункт, в результате чего были ликвидированы оккупанты.

Силы обороны Украины ударили по военным объектам РФ в городе Белгород. Неудовлетворительная эффективность противовоздушной обороны РФ привела к жертвам и нанесла разрушение гражданской инфраструктуры Белгорода.

Также, по словам представителя Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, Силы обороны Украины могут нанести удар по аэродрому, расположенном на территории Ростовской области России. Известно, что именно с этого аэродрома вылетают самолеты, которые осуществляют обстрелы украинских городов.

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