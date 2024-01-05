Марьяна Безуглая лишилась должности в Раде: подробности скандала

Еще 27 ноября Верховная Рада зарегистрировала постановление об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя главы Комитета по вопросам нацбезопасности.

https://glavred.info/ukraine/maryana-bezuglaya-lishilas-dolzhnosti-v-rade-podrobnosti-skandala-10530830.html Ссылка скопирована

Безуглую собрались уволить из оборонного комитета / Коллаж Главред, фото Марьяна Безуглая / Facebook, УНИАН

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая, после скандальных заявлений о мобилизации, лишилась должности.

Как сообщает NV со ссылкой на источники, нардепа от Слуги Народа отозвали с должности заместителя председателя комитета Верховной Рады по национальной безопасности.

Депутат Верховной Рады Украины от "Батькивщины" Вадим Ивченко на своей странице в Facebook отметил, что проголосовал "за" увольнение Безуглой.

видео дня

"Считаю, что в Верховной Раде на соответствующих должностях должны находиться люди, которые усиливают наши позиции — в политическом и информационном пространствах", — сказал он.

Никаких деталей относительно возможных причин принятия такого решения пока не поступало.

Реакция Безуглой

Безуглая в Facebook прокомментировала это сообщение.

"Дорогой Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, решения можно принять только голосованием в зале. Трудоголики, люблю вас", – написала депутат.

Отдельная "благодарность" Завитневичу, инициативно поставившему на голосование такую рекомендацию. Шеф - огонь!, написала Безуглая.

Также Безуглая написала, что председатель Комитета поставил на голосование тогда, когда она не присутствовала на заседании.

"Председатель Комитета поставил на голосование, когда я его предупредила, что опоздаю на заседание, в мое отсутствие; а коллеги проголосовали", - возмутилась Безуглая в соцсети.

Напомним, еще 27 ноября 2023 года Верховная Рада зарегистрировала постановление. В нем говорится об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя главы Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Известно, что проект постановления №10295, а подал его 27 ноября народный депутат Игорь Кривошеев из фракции "Слуга народа". Он также оставил в своем Facebook публикацию, отреагировав на опальное заявление Безуглой.

"Красные линии существуют. Украинский народ в условиях войны продемонстрировал, что может быть солидарен. Госпожа Безуглая не может оставаться в должности заместителя председателя Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке. Точка. Зарегистрировал постановление об ее увольнении!", – написал тогда нардеп Игорь Кривошеев.

Скандал с Марьяной Безуглой - что известно

26 ноября Марьяна Безуглая написала в своем Facebook пост, который взбудоражил общественность. В нем обвинила Залужного в том, что не показал "план" на 2024 год, а также призвала военное руководство уйти.

После этого, народный депутат Ирина Фриз требовала отставки Марьяны Безуглой с должности главы подкомитета из-за ее скандальных заявлений в отношении главнокомандующего ВСУ. Она отметила, что сообщения Безуглой угрожают национальной безопасности, поскольку создают основы для разрушения единства в обществе и подрывают доверие к военному руководству государства в условиях военного положения.

В Офисе президента Украины прокомментировали заявления Безуглой об отставке Валерия Залужного. Михаил Подоляк подчеркнул, что принятие таких решений является компетенцией высших структур власти, а не парламентариев.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.