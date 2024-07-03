Совместная операция ГУР и СВР: в РФ остановлен важный для ВПК оккупантов комбинат

В результате атаки беспилотников получил серьезные повреждения уникальный объект российского ВПК.

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Стало известно об успешной операции ГУР и СВР в Россия / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Стали известны подробности совместной операции Главного управления разведки Минобороны и Службы внешней разведки на территории страны-агрессора РФ.

В результате совместной операции ГУР и СВР остановился важнейший для российского ВПК электрометаллургический комбинат, говорится в сообщении Канала 24.

Уточняется, что в результате атаки беспилотников в ночь на 1 июля получил серьезные повреждения уникальный объект российского ВПК - Оскольский электрометаллургический комбинат имени Угарова.

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По информации источников в спецслужбах, беспилотники поразили подстанции "Старый Оскол" и "Металлургическую", которая является одной из крупнейших электроподстанций в Европе.

Подробности удара по Оскольскому электрометаллургическому комбинату

Уточняется, что комбинат был полностью обесточен. В результате остановились все электродуговые печи комбината, и металл в них застыл, что требует проведения полной чистки и замены дуговых элементов. На это у россиян может уйти несколько месяцев. Некоторые работники комбината считают, что печи придется устанавливать заново.

"Учитывая то, что ОЭМК строился немецкими специалистами по немецким технологиям, без их участия восстановить работу комбината вероятно будет сложно", – добавил источник.

Добавим, что продукцию комбината использовали многие предприятия российского ВПК.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

Удары по оккупантам РФ - последние новости по теме

Напомним, ранее в селе Воронцовка Краснодарского края РФ произошли взрывы. Прилетело в казарму 726-го учебного центра войск ПВО Сухопутных войск РФ.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы, "прилетело" в несколько баз российских оккупантов. Кроме базы в Мариуполе, также ударили по полигону возле поселка Старый Крым и базированию захватчиков возле военкомата в поселке Никольское. Повреждено до пяти единиц вражеской техники и ПВО.

Как сообщал Главред, в Белгородской области поселок Дубовое попал под обстрел. Вероятно, из-за обстрела могла быть уничтожена пусковая установка системы ПВО "Панцирь-С".

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