В Мариуполе мощные 'прилеты' по базированию врага: поражена техника и ПВО

Кроме базы в Мариуполе, также ударили по полигону возле поселка Старый Крым и базированию захватчиков возле военкомата в поселке Никольское.

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В оккупированном Мариуполе "прилеты" по базам россиян / Коллаж: Главред, фото: t.me/andriyshTime

В субботу, 22 июня, во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы. В результате "прилета" повреждены несколько баз российских оккупантов. Об этом сообщил Мариупольский горсовет.

"В Мариуполе громко! Оккупанты сообщают о баллистике в направлении города и работе ПВО. В местных чатах сообщают, что слышны взрывы в Приморском районе города", - отметили в сообщении.

Также захватчики пишут о якобы сбивании ракет вблизи города и в районе поселка Никольское. Однако местные рассказывают, что слышали мощный взрыв. Кроме этого, в Мариуполе виднеется столб черного дыма.

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По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенка, в городе два попадания по местам базирования врага.

"Два попадания в базирование оккупантов и ПВО в аэропорту Мариуполя. Предварительно повреждено до 5 единиц техники... Второе место - полигон на северо-западе в направлении с. Старый Крым. Результаты уточняем. Лучший день июня 2024. Просто лучший", - написал Андрющенко.

Впоследствии он добавил, что ударили по базированию оккупантов в ферме за помещением военкомата в селе Никольское, там возник пожар.

"На ферме базировалось подразделение оккупантов. Первые "буханки" то ли с ранеными то ли с пакетами уже выехали в сторону Волновахи", - отметил Андрющенко.

Мариупольский горсовет подтвердил, что в результате обстрелов, в оккупированном городе было попадание по базированию российских захватчиков. Повреждено до пяти единиц вражеской техники, а также ПВО.

"Кроме того, есть информация, что удары пришлись на полигон возле поселка Старый Крым и базированию захватчиков возле военкомата в поселке Никольское", - добавили в горсовете.

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Удар по России - прилеты у оккупантов

Напомним, в ночь на 21 июня в селе Воронцовка Краснодарского края РФ произошли взрывы. Прилетело в казарму 726-го учебного центра войск ПВО Сухопутных войск РФ.

Также в ночь на 20 июня Силы обороны Украины атаковали дронами нефтебазу в российской Адыгее. В результате атаки значительные повреждения получили здания нефтебазы в поселке Енем, принадлежащей компании "Лукойл Югнефтепродукт". Спутниковые снимки показывают разрушенное здание и поврежденный ангар.

Как сообщал Главред, 21 июня город Ейск в Краснодарском крае РФ, где расположен военный аэродром, подвергся массовой атаке дронов, что вызвало мощный пожар. Взрывы были слышны также в Краснодаре, Северском районе, Енеме в Адыгее и Волгограде.

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