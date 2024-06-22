Мощные взрывы в Белгородской области: в Сети сообщили об ударе по системе ПВО РФ

Российская установка была поражена кассетным боеприпасом, пишут в Сети.

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В Белгородской области поразили комплекс Панцирь С / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay, скриншот

В Белгородской области под обстрел попал поселок Дубовое, в результате могла быть уничтожена пусковая установка системы ПВО "Панцирь-С".

Как пишет Новая газета Европа, удар пришелся по району рядом с торговым центром "Сити Мол", который находится на окраине Белгорода.

В одном из видео женский голос за кадром говорит: "Это наше ПВО. Как теперь быть? Они же теперь не будут ловить ракеты".

видео дня

Помимо этого, провоенный телеграм-канал "lpr 1" написал сообщение: "Дубовое. Пацаны живы". Издание "Пепел" сообщило, что ВСУ поразили пусковую установку "Панцирь-С". Удар, как утверждается, был нанесен кассетным боеприпасом. Из-за возгорания в районе попадания перекрыта дорога.

Уточняется, что в результате ударов были повреждены крыши двух частных домов и 17 автомобилей.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

Взрывы в России - последние новости по теме

Напомним, ранее под Белгородом прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты снова попали под "раздачу".

Ранее сообщалось о том, что в РФ ныли из-за массовой атаки дронов - в 4 областях были взрывы, на Шебекино упала авиабомба. Дроны были замечены в Ростовской, Воронежской и Курской областях. В городе Морозовск мог быть атакован аэродром, где дислоцируются Су-34 и Су-24.

Как сообщалось ранее, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар ранее сказал, по каким объектам в РФ надо бить. Удары по российским НПЗ дают положительный результат, но для того, чтобы нанести оккупантам наибольший вред, нужно бить по другим объектам.

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