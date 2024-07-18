В Крыму исчезли все боевые корабли РФ: Селезнев раскрыл, с чем это связано

Большие десантные корабли РФ продолжают находиться на ремонтных заводах в Крыму, то есть продолжаются восстановительные работы.

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В Крыму нет ни одного боевого корабля РФ / коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Википедия

Полковник ВСУ, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что движение больших десантных кораблей РФ в сторону Севастополя превращается в сложный квест для россиян.

"Большие десантные корабли РФ продолжают находиться на ремонтных заводах в Крыму, то есть продолжаются восстановительные работы. Так же продолжаются восстановительные работы на подводной лодке "Ростов-на-Дону". Ее изрядно потрепала Storm Shadow. Сейчас россияне отчитываются, что, мол, уже восстановлен внешний корпус и продолжаются работы для того, чтобы спустить на воду эту подводную лодку. Вопрос времени, когда эта подводная лодка типа "Варшавянка" превратится в кучу металлолома", - отметил Селезнев в эфире телеканала "Еспресо".

По словам полковника ВСУ, пока ни одного боевого корабля РФ в Крыму не осталось.

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"Вряд ли большие десантные корабли РФ, которые находятся на ремонте, в ближайшей перспективе станут в строй. Обратите внимание, что любое движение больших десантных кораблей в сторону Севастополя или в обратном направлении превращается в сложный квест. Враг вынужден постоянно обеспечивают боевую охрану ВДК, запуская вперед скоростные лодки. Но, это тоже вопрос времени, наши Sea Baby работают", - отметил Селезнев.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Напомним, что в итоговой декларации НАТО, которая была принята после саммита в Вашингтоне, есть очень интересный пункт. Стало известно о сценарии Крыма против стран Балтии. НАТО усиливается в восточной Европе, но с приходом Дональда Трампа ситуация станет непредсказуемой.

В ВМС заинтересовали сценарием освобождения Крыма. Для освобождения оккупированного Крыма нужно уничтожить Керченский мост, потому что это элемент логистики, а вся военная логистика россиян должна быть уничтожена для победы.

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