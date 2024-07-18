УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Дроны СБУ взорвали штаб и базу РФ в Крыму: СМИ узнали детали спецоперации

Алексей Тесля
18 июля 2024, 15:03
158
По военным целям РФ в Крыму был нанесен комбинированный удар морских и воздушных дронов.
Донузлав
В Донузлаве прогремели мощные взрывы / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

В ночь на четверг морские и воздушные дроны СБУ поразили российскую базу береговой охраны на озере Донузлав в захваченном РФ Крыму.

"Минувшей ночью ночью оккупационные военно-морские силы рф проводили учения по защите акватории озера Донузлав в Крыму. Благодаря дронам СБУ эти учения стали провалом, потому что россияне не смогли защитить даже свою базу, не говоря уже об акватории озера", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в СБУ.

Он отметил, что в результате комбинированной атаки морских и воздушных дронов по базе береговой охраны РФ были поражены и выведены из строя штаб с пунктом управления, склад боеприпасов и техники, электроподстанция, технические сооружения, огневые позиции врага.

видео дня

"Это еще одно напоминание врагу, что украинский Крым превращается для россиян в ловушку, в которой их будут систематически уничтожать", - добавил источник.

Что за ведомство СБУ?

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

Смотрите видео - атака по целям РФ в Крыму:

Screenshot
/ Скриншот

Удары по целям РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 июля временно оккупированный Крым атаковали беспилотники. Как заявил в Тelegram так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, в оккупированном россиянами городе якобы отражают атаку БпЛА. По его словам, один из беспилотников сбит в районе мыса Фиолент.

Напомним, ранее город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае страны-агрессора РФ был атакован дронами. Местные жители жаловались, что в части города отключен свет и вода. Отметим, из Приморско-Ахтарска российские оккупационные войска запускают по Украине дроны-камикадзе типа "шахед".

Как сообщалось ранее, дроны атаковали Краснодарский край РФ - на аэродроме в Ейске вспыхнул мощный пожар. Взрывы также были слышны в Краснодаре, Северском районе края, в Энеме в Адыгее и в Волгограде.

1709465170-6611.jpg
/ Инфографика Гравреда

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

СБУ новости Крыма война России и Украины
Реклама

Главное за день

Зеленский намекнул на Орбана: "Кто-то хочет способствовать войне за счет Украины"

Зеленский намекнул на Орбана: "Кто-то хочет способствовать войне за счет Украины"

15:44 Украина
Кому не будут отключать свет: Кабмин расширил список

Кому не будут отключать свет: Кабмин расширил список

15:36 Украина
Дроны СБУ взорвали штаб и базу РФ в Крыму: СМИ узнали детали спецоперации

Дроны СБУ взорвали штаб и базу РФ в Крыму: СМИ узнали детали спецоперации

15:03 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

В Украине может в два раза вырасти цена на популярный продукт 3308

В Украине может в два раза вырасти цена на популярный продукт

Украину накроет мощный шторм: будут лить грозовые дожди, град и шквалы 1701

Украину накроет мощный шторм: будут лить грозовые дожди, град и шквалы

Ксения Собчак стала посмешищем на всю РФ - что произошло 1373

Ксения Собчак стала посмешищем на всю РФ - что произошло

В Киеве мощные взрывы: россияне атаковали столицу Шахедами 1334

В Киеве мощные взрывы: россияне атаковали столицу "Шахедами"

Последние новости

15:55

Как подключить телефон к телевизору: топ-5 способов

15:54

Как уменьшить обувь, если она большая: самые действенные способы

15:44

Зеленский намекнул на Орбана: "Кто-то хочет способствовать войне за счет Украины"

15:40

Идут бои на островах левого берега Днепра, РФ попытается занять правобережье - DeepState

15:36

Кому не будут отключать свет: Кабмин расширил список

Россия погрязла на Востоке и на Харьковщине, у нее нет ресурса для наступления на севере - ЖмайлоРоссия погрязла на Востоке и на Харьковщине, у нее нет ресурса для наступления на севере - Жмайло
15:30

Лайма Вайкуле объяснила, почему начала петь на украинском языке: "Это страшно"Видео

15:03

Дроны СБУ взорвали штаб и базу РФ в Крыму: СМИ узнали детали спецоперацииВидео

14:59

Уничтожение военных аэродромов РФ и конец войны: громкое заявление Зеленского

14:47

Наступление РФ на Сумщину: Жмайло назвал условие, при котором возможна атака

Реклама
14:40

Почти кондиционер: как сделать вентилятор более эффективнымВидео

14:34

Названо имя обладательницы титула "Мисс Вселенная Украина"-2024Видео

14:08

У популярного российского журналиста диагностировали рак

14:06

Когда и как правильно подкармливать черешню для богатого урожаяВидео

14:05

"Мама сказала, что это фотошоп": волонтер показала, как Елена Зеленская выглядит в реальной жизни

13:52

В Сети пишут о прорыве РФ на Сумщине: в ГПСУ рассказали об атаке диверсантов

13:40

Будет как магазинная: как консервировать кукурузу - совет от опытной хозяйкиВидео

13:33

Как очистить кран от известкового налета внутри: трюк с шариком

13:33

"Лучшие": Анастасия Цимбалару раскрыла подробности личной жизни после развода

12:48

ВСУ остались на Левобережье после выхода из Крынок: подробности боев

12:42

Зеленский прибыл в Великобританию: стали известны все деталиФото

Реклама
12:28

Берем 300 г творога и готовим гору вкуснейших пончиков - суперский рецептВидео

12:17

РФ может готовиться к новому наступлению на Запорожье - Андрющенко

12:10

Зимой будет сложнее: в NYT раскрыли, выдержит ли энергетика Украины аномальную жару

11:38

Урожайное уничтожено: подполковник назвал причину отхода ВСУ на востоке

11:32

В течение следующих месяцев: возможно ли наступление РФ на Сумы или Чернигов

11:13

Отключения света в Украине станут еще дольше: энергетики дали график на 18 июля

11:02

Китайский гороскоп на завтра 19 июля: Тигры - игнорируйте сплетни, Лошадям - раздражение

10:49

Взыскание штрафов ТЦК с военнообязанных без доходов и имущества: ответ юриста

10:47

В Украине прогнозируется рост цен на популярные продукты: какова причина

10:44

Армия РФ продвинулась возле трех населенных пунктов на Донбассе - Deep State

09:57

Ксения Собчак стала посмешищем на всю РФ - что произошло

09:51

"На Молдову я очень зла!": жену певца Павлика в Молдове остановили полицейские

09:44

Взрывы гремели в пяти областях: РФ ударила по Украине ракетами и беспилотниками

09:35

Церковный праздник 19 июля: что запрещено делать в этот день

09:25

Гороскоп на завтра 19 июля: Скорпионам - недоразумения, Рыбам - новая возможность

09:17

После развода с Меладзе: Вера Брежнева впервые заговорила про новые отношения

08:48

Байден заболел и будет в изоляции: что случилось с президентом СШАВидео

08:32

Как легко и быстро стерилизовать банки: самый простой способВидео

08:18

Буданов заявил о новом наступлении РФ на севере: в ГУР раскрыли детали

08:10

Какая мечта для украинского государства?мнение

Реклама
08:02

Взрывы в Севастополе: оккупанты пожаловались на атаку морских дроновВидео

07:13

Война продлится еще 10 лет: пропаганда готовит россиян к затяжному конфликту

06:10

О Трампе и его новых решениях: чего ждатьмнение

05:55

Ребус для тех, у кого зрение ястреба: надо за 9 секунд найти вешалку

05:34

"Это не трагедия": что ждет Украину в случае президентства Трампа

04:25

Байден vs Трамп: аналитик сказал, при каком президенте США завершится война в Украине

03:05

Байден может перевернуть в свою пользу ситуацию на выборах в США: при чем здесь Украина

02:32

"Помогал оккупантам избивать своих же": вокруг обмена пленными разгорелся жесткий скандалФото

02:30

Не только Шварценеггер: Макконахи планирует уйти из кино в большую политику

02:00

"Купила за 4 млн евро виллу": стало известно, куда пропала София Ротару - СМИ

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять