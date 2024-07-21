Удар по аэродрому РФ под Ростовом: появились новые спутниковые снимки последствий

На спутниковом снимке, сделанном после удара, можно увидеть три очага пожара.

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Удар по аэродрому РФ под Ростовом / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Ночью 20 июля в Ростовской области РФ прогремели взрывы. На военном аэродроме "Миллерово" было шумно, сообщали об атаке беспилотников.

Сейчас же, российская служба "Радио Свобода" опубликовала спутниковые снимки аэродрома, на которых зафиксированы последствия атаки. На них видны повреждения здания техническо-эксплуатационной части и склада ГСМ.

"Аэродром атаковали дроны в ночь на субботу. На спутниковом снимке, сделанном после удара, можно увидеть три очага пожара: как следует из данных сервиса Wikimapia, один из них на месте ангара техническо-эксплуатационной части, второй - на открытой местности, а третий - там, где располагался один из складов горюче-смазочных материалов. Фотография из космоса подтверждает заявления российских источников о том, что самолеты во время удара дронов не пострадали", - говорится в сообщении. видео дня

Смотрите видео со спутниковыми снимками аэродрома:



Аэродром Миллерово Аэродром Миллерово - военный аэродром в Ростовской области, расположенный в 5 километрах к северо-западу от города Миллерово. Объект относится к населенному пункту Долотинка. Аэродром не использовался в период с 2009 по 2014 год. 1 января 2014 года там был восстановлен 31-й истребительный авиационный полк. Туда отправили истребители Су-30СМ. Аэродром Миллерово использовался и для ударов по Украине. 25 февраля 2022 года на фоне полномасштабной войны ВСУ ударили по аэродрому и уничтожили по меньшей мере один Су-30, пишет Википедия.

Удары по аэродромам РФ - что известно

Напомним, 20 июля в результате удара дронами по военному аэродрому "Миллерово", что находится в Ростовской области России, был зафиксирован ряд пожаров. О последствиях атаки сообщили аналитики издания Defense Express.

В ночь на 17 апреля Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по военному аэродрому во временно оккупированном Крыму. В результате атаки было уничтожено или критически повреждено несколько объектов России.

По данным ISW, на геолокационных снимках видны взрывы на аэродроме в Джанкое, где располагается российский 39-й отдельный вертолетный полк (27-я сводная авиационная дивизия 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа).

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