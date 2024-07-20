Уничтожены 2 сверхважных объекта: новые детали удара по аэродрому под Ростовом - СМИ

Аналитики предполагают, что в ходе атаки дронов могли быть поражены российские военные самолеты и площадки для ремонта и обслуживания авиатехники.

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Удар по аэродрому "Миллерово" - что было уничтожено и поражено / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

20 июля в результате удара дронами по военному аэродрому "Миллерово" в Ростовской области России был зафиксирован ряд пожаров. О последствиях атаки сообщили аналитики издания Defense Express.

Сервис спутникового мониторинга пожаров NASA зафиксировал масштабный пожар на аэродроме. Видео пожара, которые показывают реальные последствия атаки для врага, также были обнародованы.

Смотрите видео пожара на аэродроме "Миллерово":

видео дня

Фото: скриншот

Аналитики отмечают, что это видео снято с юга, неподалеку от авиабазы. На первых кадрах видно пожар в зоне хранения авиационного топлива.

Пожар также видно на площадке техническо-эксплуатационной части, где обслуживаются и ремонтируются самолеты.

"То есть речь идет о двух 100% пораженных и выведенных из строя объектах, от функционирования которых зависит работа всей авиабазы "Миллерово"", - говорится в сообщении.

Аналитики считают, что украинские дроны могли также поразить самолеты и вертолеты, которые стояли на открытых площадках.

Отмечается, что российский аэродром "Миллерово" находится в 150 км от текущей линии фронта в Ростовской области и используется оккупантами для базирования фронтовых бомбардировщиков, штурмовиков, ударных вертолетов и другой авиатехники.

Что известно о Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия. Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Удар по аэродрому "Миллерово" - атаки дронов по военным целям РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Ростовской области России произошли взрывы в районе военного аэродрома Миллерово. Зафиксирован пожар вблизи взлетно-посадочной полосы и мест расположения боевой авиации оккупантов. Местные жители слышали более 16 взрывов.

18 июля морские и воздушные дроны СБУ атаковали российскую базу береговой охраны на озере Донузлав в захваченном Крыму.

15 июля появились детали удара по военным целям российских оккупантов в Крыму. В районе мыса Фиолент было зафиксировано 8 взрывов, в том числе в российской воинской части, сообщает местный Telegram-канал "Крымский ветер".

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