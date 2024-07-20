Стреляли в упор, когда ждала такси: появились новые подробности убийства Ирины Фарион

Следователи изучают возможные связи убийства с ее профессиональной деятельностью, сообщил Офис генпрокурора.

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Перед покушением Фарион набрала дочь / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/iryna__farion, скриншот из видео

В деле об убийстве общественного деятеля, языковеда и экс-депутата Ирины Фарион продолжается досудебное расследование. Отрабатываются различные версии убийства женщины, в частности умышленное убийство, связанное с профессиональной деятельностью и активной гражданской позицией Фарион. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"Проводятся первоочередные допросы свидетелей - очевидцев, то есть лиц, которые были рядом с местом происшествия или которым могут быть известны какие-либо обстоятельства совершения уголовного преступления", - отметили в сообщении.

Правоохранители проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Чтобы получить информацию, важную для досудебного расследования, следователи обходят дворы и дома.

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"Устанавливаются камеры видеонаблюдения и принимаются меры по получению с них видеозаписей, которые будут иметь значение для следствия (на месте происшествия, рядом с местом, а также на путях подхода и ухода преступника)", - рассказали в Офисе генпрокурора.

Также назначен ряд необходимых криминалистических экспертиз для установления всех обстоятельств преступления.

Что известно о дне убийства Фарион

Друг семьи Фарион рассказал "Украинской правде", что ученая планировала короткий отдых за пределами Львова, поскольку давно не имела отпуска. Вечер пятницы она собиралась провести с семьей - планировала посетить дочь и двух внуков.

"Буквально перед покушением она набрала дочь Софию и сказала, что закончила запись новой программы для своего YouTube и теперь может спокойно отдыхать. Должна была ехать к ним на ужин. В нее попали как раз, когда она ждала на улице такси", - поделился друг семьи.

Близкий друг и коллега профессора Дмитрий Симак отметил, что Фарион попала в больницу около 20:00 в критическом состоянии. Женщину пытались реанимировать.

"Мы ждали результатов операции с ее дочерью Софией и юристом, который помогал ей в суде после увольнения из "Львовской политехники". Вышли врачи и сразу сказали, что шансов нет. В нее стреляли в упор, пуля попала в голову. Врачи разрешили нам зайти в реанимацию. Мы подошли к Ирине. Она была в глубокой коме, но еще дышала", - рассказал Симак.

По его словам, через 15 минут медики начали делать искусственное дыхание и реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на все усилия, уже было понятно, что спасти ее не удастся.

Кто такая Ирина Фарион? Ирина Дмитриевна Фарион - украинский политический и общественный деятель. преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012-2014 годах - депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".

Убийство языковеда Ирины Фарион - подробности

Напомним, 19 июля во Львове на улице Масарика, 3 совершили покушение на жизнь языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион. Злоумышленник попал в висок женщины. Он был в перчатках и стрелял из оружия без глушителя.

В тот же вечер после ранения головы Фарион умерла. Женщина попала в больницу в критическом состоянии с тяжелой проникающей огнестрельной травмой головного мозга. Несмотря на проведенную операцию и все усилия медиков, ее сердце не выдержало.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 20 июля, заслушал доклады министра внутренних дел Игоря Клименко и руководителя СБУ Василия Малюка по расследованию убийства Ирины Фарион. Зеленский сообщил, что продолжается обработка всех доступных камер наблюдения, опрос свидетелей и обследование территории нескольких районов. Исследуются все версии, включая ту, что ведет в Россию.

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