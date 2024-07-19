УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Зеленский отреагировал на покушение на Фарион и сообщил о ее состоянии

Степан Гафтко
19 июля 2024, 22:50обновлено 19 июля, 23:59
99
Сегодня вечером на Ирину Фарион произошло покушение, сейчас она в тяжелом состоянии.
Зеленский отреагировал на покушение на Фарион и сообщил о ее состоянии
Ирина Фарион сейчас в тяжелом состоянии / коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Вечером, 19 июля во Львове было совершено покушение на Ирину Фарион, сейчас медики борются за ее жизнь, а правоохранители и все необходимые службы ищут того, кто напал на нее. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram.

Кто такая Ирина Фарион?

Ирина Дмитриевна Фарион - украинский политический и общественный деятель. преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012-2014 годах - депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".

Также презадент заявил, что министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападавшего на Фарион.

видео дня

"Все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ задействованы, чтобы установить обстоятельства этого преступления. Врачи борются за жизнь Ирины Фарион. Очевидно, что любое насилие заслуживает лишь осуждения и каждый, кто виновен в этом нападении, должен понести полную ответственность", - подчеркнул Зеленский.

Стрельба во Львове и покушение на Фарион

Напомним, в пятницу, 19 июля, во Львове совершили покушение на жизнь языковеда, ученого и экс-нардепа Ирины Фарион. Стрелок попал в висок женщины, она находится в критическом состоянии. Об этом сообщила журналистка и телеведущая канала "Эспрессо" Марта Олиярник.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что нападение на Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сейчас состояние языковеда тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

"Полиция, другие необходимые службы работают на месте стрельбы. Имеют показания свидетелей, прорабатывают данные с камер видеонаблюдения. Раскрытие преступления в активной фазе. Систематически получаю доклады от руководства полиции о принятых мерах и установленных обстоятельствах", - рассказал он.

Напомним, что языковед и экс-нардеп Ирина Фарион в программе "Рандеву с Яниной Соколовой" довольно резко отреагировала на слова ведущей о том, что в украинской армии есть немало русскоязычных воинов. При этом назвала их "русскими" и "сбродом".

Эти высказывания вызвали скандал и возмутили как военных, так и общественность.

После Фарион оскандалилась еще и тем, что выложила в своем телеграмм-канале скриншот с письмом студента с временно оккупированного Крыма, который ее поддержал. Письмо содержало данные парня, поэтому к нему пришли российские спецслужбы.

Также вас могут заинтересовать следующие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Львовщина Владимир Зеленский Ирина Фарион Убийство Ирины Фарион
Реклама

Главное за день

Ирина Фарион умерла в больнице

Ирина Фарион умерла в больнице

23:42 Украина
Жертв могло быть больше: что спасло людей во время удара РФ по Охматдету - ГСЧС

Жертв могло быть больше: что спасло людей во время удара РФ по Охматдету - ГСЧС

22:06 Украина
Во Львове стреляли в Ирину Фарион: женщина находится в критическом состоянии

Во Львове стреляли в Ирину Фарион: женщина находится в критическом состоянии

20:32 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

У Путина осталось только одно преимущество в войне против Украины - Зеленский 6387

У Путина осталось только одно преимущество в войне против Украины - Зеленский

Без йода и прямо в магазине: быстрый тест на проверку золота - справится каждый 6166

Без йода и прямо в магазине: быстрый тест на проверку золота - справится каждый

Постоянная утечка радиации : в РФ произошла авария на Ростовской АЭС - что известно 2433

"Постоянная утечка радиации": в РФ "произошла авария" на Ростовской АЭС - что известно

Удивительно, но гениально: почему собаки в Германии не лают - ответ шокирует 2270

Удивительно, но гениально: почему собаки в Германии не лают - ответ шокирует

Последние новости

23:42

Ирина Фарион умерла в больнице

22:57

Чего ждать Украине в случае победы Трампа: соратник политика удивил заявлением

22:54

Умерла: популярный голливудский актер потерял свою половину

22:50

Зеленский отреагировал на покушение на Фарион и сообщил о ее состоянии

22:42

"Ситуация улучшится в ближайшее время": министр заинтриговал заявлением о свете

В сентябре-октябре отключения света уменьшатся до 4 часов в день - РябцевВ сентябре-октябре отключения света уменьшатся до 4 часов в день - Рябцев
22:21

Сырский отправился на Восток и устроил проверку военным

22:06

Жертв могло быть больше: что спасло людей во время удара РФ по Охматдету - ГСЧС

21:59

США будут глушить спутники РФ и Китая: в Bloomberg раскрыли новое американское оружие

21:50

Формирование "Украинского легиона" в Польше - стали известны подробности набора

Реклама
21:21

Разводов на окнах больше не будет: нужно взять лишь одно копеечное средство

21:06

Какое мясо лучше для шашлыка из говядины: секретная добавка – и вкуснятина тает во ртуВидео

20:56

Аналитик раскрыл, какой президент США для РФ будет выгодным: какие угрозы для Украины

20:55

Гражданина Германии в Беларуси приговорили к смертной казни

20:44

Шоптенко показала стройные ножки во время черно-белой фотосессии

20:32

Во Львове стреляли в Ирину Фарион: женщина находится в критическом состоянииВидео

20:04

В Мариуполе россиян отравили арбузами: сколько оккупантов "вывели из строя"

19:56

Из-за чего заволновался Трампмнение

19:24

Будут ли отключения света зимой длиннее, чем сейчас: названо главное условие

19:24

Часов со светом будет больше: графики отключения электроэнергии на 20 июля

19:06

Как отследить посылку Укрпочты: сколько будет идти и какая цена отправленияВидео

Реклама
18:27

Выход Байдена из предвыборной гонки: семья обсуждает возможный план - NBC

18:17

Выстрелила в лицо: путинист Басков чуть не пострадал во время концерта

18:16

Ротару готова выступить перед россиянами за определенную сумму - росСМИ

17:43

РФ жестоко ударила по жилому району Николаева: есть пострадавшие, среди жертв - ребенокФото

17:42

"Будет трудно и долго": Жорин выдал жесткое заявление и назвал ошибки в мобилизации

17:39

Копия мать: дочь Лорак в мини поделилась свежими фото

17:26

Удивительно, но гениально: почему собаки в Германии не лают - ответ шокируетВидео

17:26

"Группировка врага численная": в ГУР сказали, пойдет ли РФ в новое наступление

17:18

Как не угробить аккумулятор: сколько времени заряжать и как правильно подключитьВидео

17:14

Решение, которое ускорит получение F-16: Зеленский порадовал украинцев

17:04

Прямо в центре Киева: Ольга Сумская ошеломила прогулкой с дочерью

16:58

Умер звезда сериала "Теория большого взрыва"

16:53

До трассы остается 7-8 км: в ВСУ заявили о критическом состоянии под Часовым Яром

16:34

Мобилизация мужчин до 25 лет: в Минобороны сделали важное заявление

16:34

Британия не будет помогать ВСУ бить по РФ: министр удивил заявлением о Storm Shadow

16:17

Бросила мужа и приехала: жена Никиты Преснякова вернулась в РФ

15:55

У Путина осталось только одно преимущество в войне против Украины - Зеленский

15:51

"Догорает в степях Донбасса": ВСУ сбили российский штурмовик в Донецкой области

15:23

На Киевщине завершили строительство крупного завода

15:21

Мощная атака "адской" жары: первая помощь при солнечном или тепловом удареВидео

Реклама
15:19

РФ привлекает новые подразделения: названы самые горячие направления фронта

14:49

Боеприпасы, оружие и учения ВСУ: Украина подписала еще два соглашения по безопасности

14:24

Самый сочный и нежный: рецепт куриного шашлыка, от которого невозможно оторватьсяВидео

14:05

Как сделать прохладу в комнате без кондиционера: проверенные лайфхаки от жарыВидео

13:53

Как закрыть щавель на зиму в банках - самый простой способ без консервантов

13:44

Ситуация кардинально изменится: сколько будут длиться отключения света осенью

13:12

Гороскоп на завтра 20 июля: Овнам - удивительные вещи, Девам - напряженная встреча

12:59

"Постоянная утечка радиации": в РФ "произошла авария" на Ростовской АЭС - что известно

12:18

В Украину идет антициклон Frederik: какой будет погода в Украине на выходных

12:09

Европа должна быть готова: Столтенберг спрогнозировал длительность войны в Украине

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять