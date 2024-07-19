Зеленский отреагировал на покушение на Фарион и сообщил о ее состоянии

Сегодня вечером на Ирину Фарион произошло покушение, сейчас она в тяжелом состоянии.

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Ирина Фарион сейчас в тяжелом состоянии / коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Вечером, 19 июля во Львове было совершено покушение на Ирину Фарион, сейчас медики борются за ее жизнь, а правоохранители и все необходимые службы ищут того, кто напал на нее. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram.

Кто такая Ирина Фарион? Ирина Дмитриевна Фарион - украинский политический и общественный деятель. преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012-2014 годах - депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".

Также презадент заявил, что министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападавшего на Фарион.

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"Все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ задействованы, чтобы установить обстоятельства этого преступления. Врачи борются за жизнь Ирины Фарион. Очевидно, что любое насилие заслуживает лишь осуждения и каждый, кто виновен в этом нападении, должен понести полную ответственность", - подчеркнул Зеленский.

Стрельба во Львове и покушение на Фарион

Напомним, в пятницу, 19 июля, во Львове совершили покушение на жизнь языковеда, ученого и экс-нардепа Ирины Фарион. Стрелок попал в висок женщины, она находится в критическом состоянии. Об этом сообщила журналистка и телеведущая канала "Эспрессо" Марта Олиярник.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что нападение на Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сейчас состояние языковеда тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

"Полиция, другие необходимые службы работают на месте стрельбы. Имеют показания свидетелей, прорабатывают данные с камер видеонаблюдения. Раскрытие преступления в активной фазе. Систематически получаю доклады от руководства полиции о принятых мерах и установленных обстоятельствах", - рассказал он.

Напомним, что языковед и экс-нардеп Ирина Фарион в программе "Рандеву с Яниной Соколовой" довольно резко отреагировала на слова ведущей о том, что в украинской армии есть немало русскоязычных воинов. При этом назвала их "русскими" и "сбродом".

Эти высказывания вызвали скандал и возмутили как военных, так и общественность.

После Фарион оскандалилась еще и тем, что выложила в своем телеграмм-канале скриншот с письмом студента с временно оккупированного Крыма, который ее поддержал. Письмо содержало данные парня, поэтому к нему пришли российские спецслужбы.

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