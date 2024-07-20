Мощная атака БПЛА на аэродром Миллерово в РФ: прогремело более 16 взрывов, детали

В районе взлетно-посадочной полосы и стоянок российских военных самолетов на Миллерово зафиксирован пожар, пишет мониторинговая группа Крымский ветер.

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Дроны атаковали аэродром Миллерово и нефтебазу в Ростовской области / Коллаж: Главред, фото: Крымский ветер

В Ростовской области страны-агрессора России прогремели взрывы в районе военного аэродрома Миллерова. Зафиксирован пожар в окрестностях взлетно-посадочной полосы, а также локаций, где находится боевая авиация оккупантов. Местные жители слышали более 16 взрывов.

Как сообщает Крымский ветер, 20 июля взрывы прогремели вблизи населенного пункта Долотинка и в районе нефтебазы, которая также попала под удары беспилотников.

Местные жители насчитали более 16 взрывов.

видео дня

Также известно о пожаре в районе взлетно-посадочной полосы и стоянок российской боевой авиации на Миллерово.

Смотрите видео последствий атаки на аэродром Миллерово:

В районе аэродрома Миллерово зафиксирован пожар / Скриншот Главред

Аэродром Миллерово Аэродром Миллерово – военный аэродром в Ростовской области, находится в 5 километрах северо-западнее города Миллерово. Объект относится к населенному пункту Долотинка. Аэродром не использовался в период с 2009 по 2014 год. 1 января 2014 года там был восстановлен 31-й истребительный авиационный полк. Туда отправили истребители Су-30СМ. Аэродром Миллерово использовался и для ударов по Украине. 25 февраля 2022 года на фоне полномасштабной войны ВСУ ударили по аэродрому и уничтожили как минимум один Су-30, пишет Википедия.

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