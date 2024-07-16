Мощные взрывы в Мариуполе: Сирский показал, как россияне сбили 'все ATACMS'

Россияне утверждали, что им удалось перехватить все ракеты.

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ВСУ мощно ударили по расчету С-300 / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Википедия

Вооруженные силы Украины подтвердили удары по российским захватчикам в Мариуполе в ночь на 16 июля. Как отметил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, был поражен комплекс С-300.

В качестве доказательства он опубликовал кадры нанесения удара по расчету ПВО россиян.

"Сегодня в полночь подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по вражескому комплексу С-300 на территории временно оккупированной Донецкой области", - написал он.

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По информации разведки, подтверждено поражение радиолокационной станции пусковых установок противника. Более подробная информация о последствиях удара уточняется.

OSINT-исследователи определили, что удар был нанесен кассетными ATACMS по комплексу С-300, который разместили восточнее Мангуша.

Российские "власти" утверждали, что оккупантам удалось перехватить якобы все ракеты.

Удар по оккупантам в Мариуполе - смотрите видео:

Захват Мариуполя Город Мариуполь в Донецкой области российские оккупанты захватили весной 2022 года. С 1 марта 2022 года город находился в блокаде российских оккупационных войск. Во время блокады захватчики беспощадно бомбили город. Так, 9 марта на Мариупольский роддом №2 российские самолеты сбросили несколько бомб, в результате здание было разрушено. В результате авиаудара 17 человек пострадали, 3 погибли. 16 марта оккупационные войска сбросили бомбу на Мариупольский драматический театр, где в укрытии прятались мирные жители и беженцы. Согласно данным расследования "Associated Press", от авиаудара по драмтеатру погибли около 600 человек. 10 апреля 2022 года, более чем через месяц после начала полномасштабного вторжения, российским оккупантам удалось полностью взять в осаду украинских военных, которые остались на территории комбината "Азовсталь". Украинские военные почти 2 месяца удерживали "Азовсталь" в сверхсложных условиях. В середине мая начался организованный выход украинских защитников с территории завода для дальнейшей договоренности об обмене с российской стороной. Мариуполь оказался в полной оккупации. Общее количество погибших людей в Мариуполе может достигать 100 тысяч человек, пишет Википедия.

Взрывы в Мариуполе - что известно

Как писал Главред, в понедельник, 15 июля, во временно оккупированном Мариуполе прогремели два взрыва. Российские оккупанты применили свою систему ПВО.

После срабатывания ПВО россияне подняли авиацию - самолеты на малой высоте в сторону Запорожья и вертолеты над селом Талаковка в направлении Волновахи.

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