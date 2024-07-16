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Раскрыт худший сценарий для Киева в случае подрыва дамбы ГЭС

Яна Ставская
16 июля 2024, 16:47
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В "Укргидэнерго" оценили угрозы России взорвать Киевскую ГЭС.
киевская гэс
РФ пригрозила ударить по Киевской ГЭС - реально ли это / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

Маловероятно, что российским оккупантам удастся взорвать дамбы Киевской и Каневской ГЭС. Даже при худшем сценарии подтопит разве что "подвалы" некоторых районов столицы, высказался в интервью Forbes гендиректор "Укргидэнерго" Игорь Сирота.

Для разрушения таких объектов россиянам надо было бы залететь на территорию Украины на самолетах и сбросить на них несколько авиационных бомб, пояснил Сирота.

Впрочем, даже при худшем сценарии катастрофы не произойдет. В близлежащих селах может временно исчезнуть вода, а в самой столице подтопит подвалы в некоторых районах.

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"В случае значительного повреждения от ракет может произойти срабатывание водохранилища - люди в приближенных населенных пунктах останутся без воды. Но катастрофических последствий, как в Херсонской области, не будет. Несколько ракетных ударов в одно место могут пробить отверстие в дамбе, откуда будет выходить вода", - сказал Сирота.

Ситуация с подрывом Каховской ГЭС была другой.

"В Каховской ГЭС была практически разрушена вся станция и 12 водосливных затворов. Это была очень большая утечка. Такого ракетными ударами достичь невозможно", - отметил гендиректор "Укргидэнерго".

Подрыв Россией Киевской ГЭС - что говорят в Украине

В июле 2024 года Россия анонсировала удары по водохранилищам вблизи Киева, причем в своей манере попыталась переложить вину на Украину.

О возможной подготовке "провокации" заявила спикер МИД РФ Мария Захарова. Она обвинила Украину в якобы подготовке к удару по двум дамбам в Киевской области - Киевской ГАЭС и Каневской ГЭС.

Однако полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан отмечает, что российским захватчикам не удастся воплотить в жизнь такие планы. По его словам, любую украинскую дамбу невозможно просто разрушить крылатыми или баллистическими ракетами.

Напомним, в ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи. В Укргидроэнерго сообщили, что взрыв произошел в машинном зале.

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС на большой территории возникли проблемы с питьевой водой. Так, воды для большей части Кривого Рога осталось на полтора месяца, и это только при условии экономного потребления.

Что известно о Forbes

Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

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Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте.

В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

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