Зеленский собрал командование: раскрыты проблемы войска

Много времени участники Ставки посвятили теме комплектации бригад для ротации на самых сложных участках.

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Ставка Зеленского 16 июля – главные темы / Коллаж Главреда. Фото: ОП, 4 отдельная танковая бригада

Президент Владимир Зеленский во вторник, 16 июля, собрал очередную Ставку, на которой заслушал высшее военное командование по поводу ситуации на передовой.

Доклад, в частности Главнокомандующего Александра Сырского, был сосредоточен вокруг Торецкого, Покровского, Часов-Яровского, Купянского, Волчанского и других направлений.

Речь шла о замыслах российских войск и нашем ответе на них, отметил Зеленский.

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Президент перечислил несколько проблем войска, в том числе материально-техническое обеспечение.

"Много времени посвятили теме комплектации бригад для ротации на самых сложных участках: люди, оружие, военная техника, надлежащее материально-техническое обеспечение. Докладывал начальник Генштаба Анатолий Баргилевич", - отчитался Зеленский.

Другая большая тема ВСУ - вооружение.

"Весь перечень собственного производства - снаряды, дроны, техника, а также поступления от партнеров. Работаем с ними на всех уровнях, чтобы оперативно устранять все преграды и ускорять поставки", - говорится в сообщении президента.

Ставка Зеленского - последние новости

Как писал Главред, Зеленский 15 июля ввел в состав Ставки недавно назначенных командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Александра Трепака и начальника Управления государственной охраны Алексея Морозова.

Этим же указом глава государства вывел из состава Ставки Александра Кубракова, Сергея Лупанчука и Сергея Рудя.

Тогда как на Ставке 4 июля речь шла о дронах и РЭБ, их производстве в Украине, финансировании, поставках и применении.

Что такое Ставка Верховного Главнокомандующего ВСУ? Ставка Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины (СВГ) - чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период реальной войны-агрессии осуществляет стратегическое управление Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями государства. Рабочим органом является Генеральный штаб ВСУ, пишет Википедия.

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