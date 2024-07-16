Зеленский собрал командование: раскрыты проблемы войска

Президент Владимир Зеленский во вторник, 16 июля, собрал очередную Ставку, на которой заслушал высшее военное командование по поводу ситуации на передовой.
Доклад, в частности Главнокомандующего Александра Сырского, был сосредоточен вокруг Торецкого, Покровского, Часов-Яровского, Купянского, Волчанского и других направлений.
Речь шла о замыслах российских войск и нашем ответе на них, отметил Зеленский.
Президент перечислил несколько проблем войска, в том числе материально-техническое обеспечение.
"Много времени посвятили теме комплектации бригад для ротации на самых сложных участках: люди, оружие, военная техника, надлежащее материально-техническое обеспечение. Докладывал начальник Генштаба Анатолий Баргилевич", - отчитался Зеленский.
Другая большая тема ВСУ - вооружение.
"Весь перечень собственного производства - снаряды, дроны, техника, а также поступления от партнеров. Работаем с ними на всех уровнях, чтобы оперативно устранять все преграды и ускорять поставки", - говорится в сообщении президента.
Ставка Зеленского - последние новости
Как писал Главред, Зеленский 15 июля ввел в состав Ставки недавно назначенных командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Александра Трепака и начальника Управления государственной охраны Алексея Морозова.
Этим же указом глава государства вывел из состава Ставки Александра Кубракова, Сергея Лупанчука и Сергея Рудя.
Тогда как на Ставке 4 июля речь шла о дронах и РЭБ, их производстве в Украине, финансировании, поставках и применении.
Что такое Ставка Верховного Главнокомандующего ВСУ?
Ставка Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины (СВГ) - чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период реальной войны-агрессии осуществляет стратегическое управление Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями государства. Рабочим органом является Генеральный штаб ВСУ, пишет Википедия.
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