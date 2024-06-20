Солнечные батареи станут обязательными: Зеленский провел важное заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский провел важное заседание Ставки и дал важные поручения по энергетике. На заседании, в частности, обсудили подготовку к отопительному сезону. Об этом сообщает Офис президента.
Зеленский дал поручение Кабмину немедленно утвердить госпрограмму, которая будет стимулировать население устанавливать солнечные батареи. Власти планируют предоставлять налоговые и таможенные льготы на ввоз соответствующего оборудования в Украину. При этом установку солнечных батарей в общественных и административных зданиях, медицинских и образовательных учреждениях, планируют сделать обязательным.
"Областные государственные администрации и КГГА в течение месяца должны утвердить соответствующие региональные программы. Также речь идет об установке смартсчетчиков, обеспечении объектов критически важной инфраструктуры источниками резервного электро- и теплоснабжения, стимулировании строительства балансирующих и маневровых мощностей. Необходимо обеспечить установку максимально возможного количества новых генерирующих мощностей, в частности газопоршневых, газотурбинных, а также когенерационных установок", - говорится в сообщении.видео дня
В то же время Генштаб должен усилить противовоздушное прикрытие объектов энергетической инфраструктуры, где могут происходить ремонтные или восстановительные работы. В свою очередь Правительство утвердит план завершения строительства защиты объектов топливно-энергетического комплекса и подготовки к отопительному сезону.
Ночная атака РФ 20 июня 2024 года
В ночь на 20 июня в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Кроме того, фиксировали движение российских БПЛА типа "Шахед". Утром в четверг стало известно о последствиях ночной атаки на Украину.
В Киевской городской военной администрации, ночью 20 июня силы ПВО уничтожили все вражеские цели, которыми россияне атаковали столицу. В столице не зафиксировано разрушений, пострадавших тоже нет.
В Укрэнерго сообщили, что во время ночного налета вражеских дронов повреждены объекты энергетики в 4 областях Украины: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской.
По данным Воздушных сил ВСУ, силы ПВО сбили пять ракет и 27 "шахедов".
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