УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Зеленский срочно изменил военный состав Ставки верховного главнокомандующего

Юлия Закрепа
15 июля 2024, 20:41
280
Владимир Зеленский указом вывел из состава Ставки нескольких чиновников.
Зеленский срочно изменил военный состав Ставки верховного главнокомандующего
Зеленский изменил состав Ставки / коллаж: Главред, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 15 июля, внес изменения в состав Ставки верховного главнокомандующего.

Согласно указу №457/2024 на сайте Офиса президента, Президент ввел в состав Ставки недавно назначенных командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Александра Трепака и начальника Управления государственной охраны Алексея Морозова.

Этим же указом глава государства вывел из состава Ставки Александра Кубракова, Сергея Лупанчука и Сергея Рудя. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

видео дня

Что такое Ставка Верховного Главнокомандующего ВСУ?

Ставка Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины (СВГ) - чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период реальной войны-агрессии осуществляет стратегическое управление Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями государства. Рабочим органом является Генеральный штаб ВСУ, пишет Википедия.

Напомним, что на Ставке Зеленского приняли важные решения. Также на заседании Зеленского обсудили и саммит НАТО в Вашингтоне, который состоится уже на следующей неделе. Было подготовлено и очень сильное соглашение по безопасности для Украины.

Владимир Зеленский срочно созвал Ставку и заявил об "оккупации" Рыжевки и наступлении на Сумщину. Он сообщил, что на южных направлениях ситуация в целом без изменений, но ВСУ продолжают усиливать позиции.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ Владимир Зеленский ставка новости Украины
Реклама

Главное за день

Зеленский срочно изменил военный состав Ставки верховного главнокомандующего

Зеленский срочно изменил военный состав Ставки верховного главнокомандующего

20:41 Украина
Удары ATACMS по России: в Пентагоне объяснили, почему они против

Удары ATACMS по России: в Пентагоне объяснили, почему они против

20:03 Украина
Грозы и дожди: в каких регионах жесткая непогода спасет от жары

Грозы и дожди: в каких регионах жесткая непогода спасет от жары

19:42 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

Ошибку на картинке за 6 секунд найдет только гений: сложная загадка на внимательность 9472

Ошибку на картинке за 6 секунд найдет только гений: сложная загадка на внимательность

Украину накроет новая порция африканской жары: синоптик сказал, когда ждать похолодания 6011

Украину накроет новая порция африканской жары: синоптик сказал, когда ждать похолодания

Испанский стыд : путинистка Анастасия Волочкова ошарашила своим видом 2686

"Испанский стыд": путинистка Анастасия Волочкова ошарашила своим видом

Когда один выстрел меняет мировую историю 2369

Когда один выстрел меняет мировую историю

Последние новости

21:41

"Бывший" Дорофевой женился во второй раз: Позитив показал нежные фото с женой

20:42

В Крыму вспыхнули масштабные пожары: что произошло

20:41

Зеленский срочно изменил военный состав Ставки верховного главнокомандующего

20:16

Правильный способ использования солонки и перечницы поразил людей

20:03

Удары ATACMS по России: в Пентагоне объяснили, почему они против

У демократов есть время снять Байдена с гонки до середины августа - КраевУ демократов есть время снять Байдена с гонки до середины августа - Краев
19:48

Быстро и вкусно: как замариновать крылышки для шашлыка - идеальный рецептВидео

19:42

Грозы и дожди: в каких регионах жесткая непогода спасет от жары

19:31

"Почет и светлая память": на войне погиб известный украинский артист

19:26

Германия отреагировала на угрозы Кремля направить ракеты на Европу

Реклама
19:10

Покушение на Дональда Трампа: ошибки, на которых никто не училсямнение

19:04

Будет очень много часов без света: график отключения электроэнергии на 16 июля

18:38

Как долго можно хранить бензин в баке автомобиля: ответ удивит многихВидео

18:25

Как быстро припарковать автомобиль: автомобилисты раскрыли лайфхак с зеркаламиВидео

18:18

Где сейчас София Ротару: родная сестра артистки ответила на вопрос

18:16

Путин окружил свою резиденцию в Валдае забором из "Панцирей"

17:35

"Вы там были?": Словакия опозорилась реакцией на удар РФ по Охматдету

17:33

Танковый "борт" в Украину: Испания передает новую партию военной помощи

17:21

Быстро и без химии: как избавиться от запаха тухлого мяса в холодильникеВидео

17:10

Не будет газа: Зеленский - о том, почему Польша обязана сбивать ракеты над Украиной

17:04

О наступлении речь не шла: Зеленский объяснил слова о "14 бригадах без оружия"

Реклама
16:40

Не останется молодости и красоты: чем нельзя умываться 16 июля - приметы

16:35

Безуглую сняли с должности в комитете по нацбезопасности: депутат выдала заявление

16:28

Смерть Шеннен Доэрти: в Сети появилось последнее прижизненное фото актрисы

16:08

Как охладить автомобиль без кондиционера: лайфхак, который спасет в жару

15:58

Популярный украинский шоумен оказался под капельницей

15:50

Зеленский назвал сроки подготовки второго Саммита мира и заговорил об участии РФ

15:41

Мобилизация, удары по России и 25 Patriot: главное с пресс-конференции Зеленского

15:38

Намекнул на Польшу: Зеленский рассказал о проблемных партнерах Украины

15:28

НАПК уличила партию Порошенко на выводе 35 млн грн из госбюджета на собственный счет – движение "Чесно"

15:27

"Мир только в Европе": Краев рассказал, чего ждать Украине после саммита НАТО

15:13

Жена Евгения Кота показала фигуру через 5 дней после родов

15:03

Есть ли угроза для Украины: Зеленский о вероятности победы Трампа на выборах

14:42

Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 июля: Девы - не молчите, Рыбам - общение

14:36

Цвет имеет значение: как выбрать спелый арбуз со сладкой мякотью - 5 правилВидео

14:30

Церковный праздник 16 июля: что нельзя делать в этот день

14:28

Делает ставку на Трампа: с чем могут быть связаны недавние вояжи Орбана

14:16

В Украине температура подскочит до +42°: синоптик назвала, где будет жарче всего

13:43

Украина тайно получила от Германии пакет военной помощи с танками

13:16

Как убрать царапины на солнцезащитных очках за 10 минутВидео

13:15

Украинцев предупредили о жестких графиках и максимальных сроках отключений света

Реклама
12:38

Гороскоп на завтра 16 июля: Овнов ждут перемены, Весам - важное решение

12:16

"Положительная тенденция": в Украине растет уровень мобилизации - Reuters

12:14

На Одесчине застрелили дезертира: военные сбежали из части и шли в Молдову

12:00

Что ждет военнообязанных с 17 июля: пояснение юристов

11:56

"Дно давно пробито": путинистку Лолиту затравили в РФ - что случилось

11:56

В Мариуполе прогремели взрывы, оккупанты подняли в небо авиацию

11:19

Украину накроет новая порция африканской жары: синоптик сказал, когда ждать похолодания

11:15

Дроны взорвали воинскую часть: стали известны детали удара по целям РФ в Крыму

11:13

Из-за больших потерь: Сирский направил проверку в одну из бригад ВСУ - Генштаб

10:21

Китайский гороскоп на завтра 16 июля: Драконам - семейные проблемы, Собакам - критика

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять