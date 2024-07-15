Зеленский срочно изменил военный состав Ставки верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 15 июля, внес изменения в состав Ставки верховного главнокомандующего.
Согласно указу №457/2024 на сайте Офиса президента, Президент ввел в состав Ставки недавно назначенных командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Александра Трепака и начальника Управления государственной охраны Алексея Морозова.
Этим же указом глава государства вывел из состава Ставки Александра Кубракова, Сергея Лупанчука и Сергея Рудя. Документ вступает в силу со дня его опубликования.
Что такое Ставка Верховного Главнокомандующего ВСУ?
Ставка Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины (СВГ) - чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период реальной войны-агрессии осуществляет стратегическое управление Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями государства. Рабочим органом является Генеральный штаб ВСУ, пишет Википедия.
Напомним, что на Ставке Зеленского приняли важные решения. Также на заседании Зеленского обсудили и саммит НАТО в Вашингтоне, который состоится уже на следующей неделе. Было подготовлено и очень сильное соглашение по безопасности для Украины.
Владимир Зеленский срочно созвал Ставку и заявил об "оккупации" Рыжевки и наступлении на Сумщину. Он сообщил, что на южных направлениях ситуация в целом без изменений, но ВСУ продолжают усиливать позиции.
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