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Из-за больших потерь: Сирский направил проверку в одну из бригад ВСУ - Генштаб

Анна Косик
15 июля 2024, 11:13
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Главнокомандующий отреагировал на заявление "Пташки" о необходимости служебной проверки в 59 бригаде. Туда отправили комплексную рабочую группу.
59омбр, Сырский
Сырский инициирует проверку в ОМПБр / Коллаж: Главред, фото: Александр Сырский, 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка

Главком Александр Сырский принял решение о выезде в зону ответственности соединения 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка рабочей группы во главе с начальником Военной службы правопорядка ВС Украины для выяснения обстоятельств недавних потерь среди личного состава.

Об этом сообщили в Генштабе ВС Украины после того, как парамедик Екатерина (Пташка) Полищук призвала президента Владимира Зеленского провести проверку в 59 ОМПБр.

В собственном Instagram она рассказала, что после назначения Шевчука Богдана Владимировича на должность командира с апреля 2024 года в бригаде в результате преступных приказов, сознательной халатности, пренебрежения жизнью и здоровьем личного состава, погибло большое количество военнослужащих, в том числе и с высоких руководящих должностей.

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"Из-за бесчеловечного и непрофессионального отношения Шевчука я вынуждена прекратить сотрудничество с этой знаменитой бригадой, но не все имеют такую возможность - сопротивляться преступным приказам, которые направлены исключительно на получение дополнительных звездочек этим человеком. Прошу принять меры и устранить от принятия важных военных решений людей, которые не заинтересованы в сохранении личного состава, выполнении задач и победе. Военная честь и честь офицера - не пустые слова. По крайней мере такими они не должны быть", - добавила "Пташка".

Впоследствии на заявление Полищук отреагировал и представитель бригады. Офицер 59 бригады Сергей Цехоцкий в комментарии hromadske заявил, что парамедик не служила в бригаде, а только сотрудничала с ней на волонтерских началах, поэтому, по его словам, делать выводы и давать оценку работе любого командира неправильно.

"Для этого надо иметь определенное образование, знания и так далее. А давать оценку, потому что кто-то что-то где-то сказал... Наша бригада на этом направлении держит эту интенсивную оборону месяцами, практически не сдав позиции. Есть потери, к сожалению, мы это очень больно переносим. Чтобы говорить о том, что тот командир хороший, а тот плохой, надо иметь какие-то основания", - добавил он.

Отдельно Цехоцкий отметил, что если бы стал свидетелем того, что описывала "Пташка", то точно не прошел бы мимо, а новоназначенный командир, несмотря на молодой возраст, максимально прикладывает усилия, чтобы улучшить ситуацию в бригаде.

"Он все время в движении, не сидит в штабе просто, он ездит по подразделениям там и так далее. Это реально больно, бьет по моральному духу, и вообще такое нельзя выносить на пространство", - убеждает офицер.

Что такое Генштаб ВСУ?

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Резонансные дела в рядах ВСУ

Напомним, в ноябре 2023 года российские оккупанты ударили ракетой по бойцам 128 огшбр, когда военные выстроились в Запорожье перед награждением. Оказалось, что этой трагедии можно было бы избежать.

Ранее также стало известно, что генерал Юрий Содоль, до недавнего времени - командующий Объединенных сил ВСУ, "не руководил обороной Мариуполя и не провел в городе ни одного часа", но получил звание "Героя Украины".

Впоследствии после этого президент Владимир Зеленский сообщил о решении заменить командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.
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ВСУ Генштаб ВСУ Александр Сырский Екатерина "Пташка" Полищук
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