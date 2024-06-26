Будет разговор с чиновниками: Зеленский сделал громкое заявление в Покровске

Президент Украины провел в Донецкой области совещание по безопасности и представил нового командующего Объединенных сил генерала Андрея Гнатова.

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Президент Украины провел в Донецкой области совещание / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ОК "Запад"

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Донецкую область, где представил нового командующего Объединенных сил генерала Андрея Гнатова. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

"Начал этот день в Донецкой области. Вместе с нашими воинами, вместе с Главкомом Сырским и новым командующим Объединенных сил генералом Гнатовым. Представил сегодня официально Андрея Гнатова всем, кто отвечает за оборону в Донецкой области. Этот человек молодой, но знание фронта и опыт у него именно такой, как нужны. Задача для генерала Гнатова очевидна - уничтожать оккупанта и беречь как можно больше жизней наших воинов", - подчеркнул президент.

Он отметил, что вместе с Главкомом они заслушали доклады непосредственно с позиций.

видео дня

"Был рад лично увидеть и поблагодарить нашу 110-ю бригаду и 47-ю бригаду - абсолютно героические, результативные ребята. Поблагодарил и наших боевых медиков", - продолжает Зеленский.

Также отмечается, что президент Украины провел в Донецкой области совещание по безопасности и поддержке людей.

"Детальное совещание. Много вопросов. И по обеспечению жизни - вода, социальные вопросы, эвакуация, и по помощи обороне, и по восстановлению жилья. Благодарен каждому, кто все делает, чтобы наша Донетчина выстояла", - подчеркнул он.

Владимир Зеленский также отметил, что будет отдельный разговор в Киеве, в частности с чиновниками, которые должны быть и в Донецкой области, и в других местах вблизи фронта - в сложных громадах, где людям нужны немедленные решения. Решения, которых просто из Киева не видно.

Он добавил, что был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были вблизи фронта по полгода и более.

"Буду делать по ним соответствующие выводы", - подытожил Зеленский.

Смотрите видеообращение Владимира Зеленского:

Что известно об Андрее Гнатове? Андрей Викторович Гнатов - украинский офицер, бригадный генерал, Командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины. 27 июля 2022 года был награжден Крестом боевых заслуг - за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу, верность военной присяге, пишет Википедия.

Ситуация в Донецкой области - последние новости

Аналитики Института изучения войны сообщали, что на фронте в Украине позиционные бои продолжались на многих направлениях, но в Донецкой области фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Авдеевки на под Донецком.

В то же время, войска РФ пытаются продвинуться вглубь Часового Яра, однако город находится под контролем ВСУ. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Кроме того, ранее, российские оккупационные войска совершили четыре механизированные атаки силами ротных и меньших подразделений на нескольких оперативных направлениях в Донецкой области. Оккупанты не достигли значительных успехов, но, вероятно, проверяли реакцию Украины после боев в Харьковской области.

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