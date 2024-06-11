Оккупанты захватили Старомайорское, ВСУ восстановили позиции под Донецком – ISW

Россияне могли продвинуться вперед, однако украинские силы сумели успешно контратаковать.

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ВСУ сдерживают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ Анатолий Шкиньов, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

В районе захваченного РФ Донецка российские оккупанты могли продвинуться вперед, однако украинские силы сумели успешно контратаковать и восстановить утраченные позиции.

Согласно опубликованным геолокационным снимкам, войска РФ продвинулись к северо-западу от Сладкого, но затем украинские силы атаковали и восстановили позиции, говорится в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW).

По данным российских военных пропагандистов, ВСУ контратакуют у Парасковеевки, а в свою очередь войска РФ продолжают наступление возле Константиновки.

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Уточняется, что по данным Генштаба ВСУ, оккупанты нанесли наземные удары в районе Красногоровки и Георгиевки, а также в районе Парасковеевки и Константиновки.

Кроме того, оккупационные войска РФ недавно подтвердили продвижение в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей.

Вместе с тем геолокационные кадры, опубликованные 10 июня, показывают, что оккупанты продвинулись к северной части Старомайорского и, вероятно, захватили весь поселок.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

/ understandingwar.org

Наступление России 2024 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело". Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне дошли до домов Часового Яра и накапливают силы. Военный рассказал, что много позиций уничтожается "Сонцепьоком" и КАБами, чтобы обеспечить логистику.

Как сообщалось ранее, РФ стягивает резервы на границу и с новой тактикой идет на штурм на Харьковщине. На харьковском направлении продолжаются боестолкновения - РФ проводит атаки с полуночи.

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