Оккупанты захватили Старомайорское, ВСУ восстановили позиции под Донецком – ISW

В районе захваченного РФ Донецка российские оккупанты могли продвинуться вперед, однако украинские силы сумели успешно контратаковать и восстановить утраченные позиции.

Согласно опубликованным геолокационным снимкам, войска РФ продвинулись к северо-западу от Сладкого, но затем украинские силы атаковали и восстановили позиции, говорится в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW).

По данным российских военных пропагандистов, ВСУ контратакуют у Парасковеевки, а в свою очередь войска РФ продолжают наступление возле Константиновки.

Уточняется, что по данным Генштаба ВСУ, оккупанты нанесли наземные удары в районе Красногоровки и Георгиевки, а также в районе Парасковеевки и Константиновки.

Кроме того, оккупационные войска РФ недавно подтвердили продвижение в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей.

Вместе с тем геолокационные кадры, опубликованные 10 июня, показывают, что оккупанты продвинулись к северной части Старомайорского и, вероятно, захватили весь поселок.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.