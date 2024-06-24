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Зеленский заменил генерала Содоля после громкого скандала

Яна Ставская
24 июня 2024, 20:21
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Накануне вопрос о Содоле в ВСУ подняли в кругах военных.
Зеленский заменил генерала Содоля после громкого скандала
Содоля критикуют в кругах военных / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Телеграм Стерненко

Президент Владимир Зеленский сообщил в своем видеообращении в понедельник, 24 июня о решении заменить командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.

"Я принял решение заменить командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова", - сказал он.

Причины решения замены командующего он не назвал.

видео дня

Генерал Содоль - подробно о громком скандале

Накануне начальник штаба бригады "Азов" НГУ Богдан Кротевич подал заявление в ДБР с требованием расследовать действия одного генерала. "Тавр" не назвал фамилию генерала, в отношении которого требует расследования, однако добавил, что тот "убил больше украинских военных, чем любой российский генерал".

Украинская правда, ссылаясь на источники, писала, что речь идет о командующем Объединенных силах ВСУ генерал-лейтенанте Юрии Содоле.

Кротевич обвиняет генерала в превышении служебных полномочий и некомпетентном командовании войсками, что привело к потерям большой части территории Украины, и просит проверить командующего на факт сотрудничества с врагом. Начштаба "Азова" также выразил готовность свидетельствовать по делу.

Заявлению Кротевича предшествовал странный прорыв россиянами обороны украинских сил возле Торецка. Эти позиции, как объяснила нардеп Марьяна Безуглая, ВСУ занимали еще с 2014 года.

Кто такой Богдан Кротевич

Богдан Александрович Кротевич (позывной "Тавр") — украинский военнослужащий, майор Национальной гвардии Украины, и.о. командира бригады Национальной гвардии Украины "Азов", участник российско-украинской войны. Рыцарь ордена Богдана Хмельницкого III степени.

Кротевич родился 26 марта 1993 в городе Измаил, Одесская область. Впоследствии вместе с семьей переехал в город Симферополь, Крым.

Учился в Симферопольской школе искусств. Окончил факультет судоведения Киевской государственной академии водного транспорта.

Принимал участие в Революции Достоинства в составе Правого Сектора.

С 2014 года воевал в зоне АТО/ООС в составе полка "Азов". Был командиром взвода, а затем стал заместителем начальника штаба, с 2021 — начальник штаба, первый заместитель командира. Участвовал в боях за Широкино и обороне Светлодарской дуги, Марьинки, Красногоровки.

После полномасшабного оссийского вторжения в Украину в 2022 феврале 2022 года защищал Мариуполь. Попал в плен из "Азовстали".

21 сентября 2022 года освобожден из российского плена.

По состоянию на осень 2022 года по июль 2023 года был исполняющим обязанности командира бригады "Азов".

С августа 2023 года вернулся на должность начальника штаба бригады "Азов".

Награды:

  • орден Богдана Хмельницкого III степени (25 марта 2022) — за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, образцовое исполнение служебного долга;
  • нагрудный знак "Казацкий крест" I, II и III ступеней.

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война в Украине Владимир Зеленский война России и Украины Юрий Содоль
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