Оккупантов уничтожают массово: в ВСУ раскрыли колоссальные потери РФ возле Часового Яра

На Харьковском направлении враг подтягивает дополнительные силы, чтобы усилить группировку и перекрыть потери, рассказал Назар Волошин.

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Российские захватчики несут значительные потери / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Потери россиян возле Часового Яра ежедневно достигают до 80 человек, однако оккупанты не отказываются от попыток захватить город. На Харьковском направлении РФ подтягивает резервы. Об этом сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

"Пытается (враг - Главред) и лезть в лоб, и обходить по флангам, чтобы завладеть городом Часов Яр", - сказал спикер, отметив, что во время атак РФ теряет на этом направлении - от 60 до 80 солдат.

На Восточном направлении, по словам Волошина, за неделю ликвидировано более 400 оккупантов, еще 9 взяты в плен. За сутки уничтожено 120 оккупантов, а 130 получили ранения.

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"На Харьковском направлении враг приостановил активные боевые действия, ведь Силы обороны приложили там немало усилий, остановив активное продвижение и наступление врага. Например, за минувшие сутки там враг нанес 21 авиационный удар, 28 ударов дронами-камидзе и более 330 обстрелов из различных видов вооружения по территории именно северного приграничья и северной Харьковщины", - рассказал спикер.

Волошин отметил, что на Харьковском направлении россияне подтягивают дополнительные силы. Потери оккупантов за минувшие сутки составили более 90 человек убитыми и ранеными, уничтожено несколько артиллерийских систем, БПЛА и около 20 вражеских укрытий вместе с личным составом.

По его словам, боевые столкновения продолжаются в районе Волчанска. Украинские защитники продолжают укреплять позиции, оборонительные рубежи и дают мощный ответ захватчикам.

"Враг пытался там потеснить украинские подразделения, но понес потери. По нашей информации, оккупанты планируют присоединять также дополнительные силы. Это подразделения 9 отдельной мотострелковой бригады 51 армии РФ. Они также будут пытаться усилить свою группировку и на Харьковском направлении. Есть информация также, что они будут пытаться перебросить туда подразделения морской пехоты 155 бригады", - добавил Волошин.

Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

Война в Украине - ситуация на Харьковщине

Напомним, на Харьковщине в районе Липцов продолжаются боевые действия, но прорывов оккупантов нет. Силы Обороны успешно контратакуют и постепенно отбивают позиции армии РФ. Депутат Харьковского городского совета Артем Ревчук рассказал, что ВСУ продолжают зачистку территорий.

Также командир артиллерийской батареи бригады Нацгвардии "Спартан" Василий Емельянов сообщил, что на Харьковщине ситуация контролируется. Российские оккупанты пытаются прорвать линию обороны ВСУ в районе Липцов, привлекая небольшие пехотные группы, однако Силы обороны успешно противостоят атакам врага.

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины восстановили некоторые утраченные позиции и контратаковали в городе Волчанск Харьковской области.

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