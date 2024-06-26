Не оборонял Мариуполь, но получил "Героя": новые подробности скандала вокруг Содоля

Кротевич просил следствие проверить генерала на связи с Россией.

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Скандал с Содолем вышел на новый уровень / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, Минобороны

Генерал Юрий Содоль, до недавнего времени - командующий Объединенными силами ВСУ, "не руководил обороной Мариуполя и не провел в городе ни одного часа", но получил звание "Героя Украины", говорится в жалобе начштаба "Азов" Богдана Кротевича, опубликованной в The Washington Post.

Отмечается, что военный обвинил Содоля в целом ряде ошибок.

По словам Кротевича, генерал не снабжал его бригаду боеприпасами и не возводил оборонительные сооружения в городе перед наступлением России.

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После того, как один из командиров бригад, защищавших Мариуполь, попросил Содоля дать указания насчет дальнейших действий из-за окружения Россией города - тот со словами "Мы облажались" бросил трубку. Кротевич якобы сам был свидетелем этой сцены.

Также в жалобе говорится, как во время своего командования Содоль приказал "Азову" наступать без артиллерийской поддержки. Против сопротивлявшегося командира "Азова" было начато официального расследование.

"Генерал Содоль неадекватно командует войсками, и его решения привели к гибели тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и других оборонных подразделений, что привело к ослаблению позиции на фронте и потере большого количества территории", - цитирует издание Кротевича.

Юрий Содоль - все подробности скандала вокруг генерала

24 июня президент Владимир Зеленский сообщил о решении заменить командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова. Причины решения замены командующего он не назвал.

Этому предшествовала огласка Кротевичем своего заявления в ДБР с требованием расследовать действия одного генерала. "Тавр" не назвал фамилию генерала, в отношении которого требует расследования, однако добавил, что тот "убил больше украинских военных, чем любой российский генерал".

Украинская правда, ссылаясь на источники, писала, что речь идет о командующем Объединенных силах ВСУ генерал-лейтенанте Юрии Содоле.

Кто такой Богдан Кротевич Богдан Александрович Кротевич (позывной "Тавр") — украинский военнослужащий, майор Национальной гвардии Украины, и.о. командира бригады Национальной гвардии Украины "Азов", участник российско-украинской войны. Рыцарь ордена Богдана Хмельницкого III степени. Кротевич родился 26 марта 1993 в городе Измаил, Одесская область. Впоследствии вместе с семьей переехал в город Симферополь, Крым. Учился в Симферопольской школе искусств. Окончил факультет судоведения Киевской государственной академии водного транспорта. Принимал участие в Революции Достоинства в составе Правого Сектора. С 2014 года воевал в зоне АТО/ООС в составе полка "Азов". Был командиром взвода, а затем стал заместителем начальника штаба, с 2021 — начальник штаба, первый заместитель командира. Участвовал в боях за Широкино и обороне Светлодарской дуги, Марьинки, Красногоровки. После полномасшабного оссийского вторжения в Украину в 2022 феврале 2022 года защищал Мариуполь. Попал в плен из "Азовстали". 21 сентября 2022 года освобожден из российского плена. По состоянию на осень 2022 года по июль 2023 года был исполняющим обязанности командира бригады "Азов". С августа 2023 года вернулся на должность начальника штаба бригады "Азов". Награды: орден Богдана Хмельницкого III степени (25 марта 2022) — за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, образцовое исполнение служебного долга;

нагрудный знак "Казацкий крест" I, II и III ступеней.

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