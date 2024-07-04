Изменения будут заметны на фронте: на Ставке Зеленского приняли важные решения

Президент Украины отметил, что будет подготовлено очень сильное соглашение по безопасности для Украины.

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Зеленский провел важное заседание Ставки / Коллаж: фото: Офис президента, 4 отдельная танковая бригада

Президент Украины Владимир Зеленский провел важное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На заседание обсудили сверхсерьезные и срочные вопросы. Об этом президент заявил в своем видеообращении.

Зеленский отметил, что на заседании удалось принять очень важные решения, которые будут заметны уже на фронте.

"Среди основного в докладах сегодня дроны и РЭБ. Производство в Украине, финансирование, поставки и применение. Вся конкретика, от самых востребованных на фронте, в частности FPV. Конечно, максимум внимания и нашим дальнобойным дронам", - сказал Зеленский. видео дня

Также на заседании Зеленского обсудили и саммит НАТО в Вашингтоне, который состоится уже на следующей неделе. Было подготовлено и очень сильное соглашение по безопасности для Украины.

"Саммит должен стать сильным - сильным для Украины и всех наших партнеров. Состоится и заседание Совета Украина - НАТО. Работаем над деталями новых решений и новых документов, которые подпишем с партнерами. Должны быть хорошие вещи, в том числе по ПВО. Также подготовлено и новое соглашение по безопасности для Украины - сильное соглашение, которое действительно поддержит. Поддержит всю нашу архитектуру безопасности соглашений неизменно будем укреплять. И это то, что будет гарантировать нашу безопасность до вступления Украины в НАТО - решение, которое необратимо", - отметил Зеленский.

Война в Украине - заявления Владимира Зеленского

Напомним, Зеленский говорил, что страна-агрессор Россия может использовать прекращение огня для того, чтобы накопить технику на оккупированных территориях, а затем обвинить Украину в нарушении договоренностей и после этого начать новое вторжение.

Он также опроверг тезис, мол, ситуация на фронте дошла до "тупика". По словам президента, силы ВСУ на сейчас лучше укомплектованы людьми, чем несколько месяцев назад, а новое контрнаступление - вопрос оснащения бригад.

Кроме того, Зеленский не исключает, что Путина могут пригласить на следующий Саммит мира. Однако, по словам украинского президента, если Украине и России таки удастся сесть за стол переговоров, то Зеленский не ждет, что Путин лично будет участвовать в переговорах.

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