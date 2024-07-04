Переобулся: Путин сделал циничное заявление о 'Талибане' и борьбе с терроризмом

Движение "Талибан", лидеры которого с августа 2021 года руководят Афганистаном, является союзником России в борьбе с терроризмом. Об этом сегодня, 4 июля, сказал президент страны-агрессора России Владимир Путин на саммите ШОС в Астане. Об этом пишет "Радио Свобода".
В частности, Путин заявил об этом, отвечая на вопросы журналистов после саммита ШОС.
По его словам, Россия получала от талибов сигналы о готовности вместе бороться с терроризмом.
"В целом мы должны исходить из того, что движение "Талибан" контролирует власть в стране. И в этом смысле талибы безусловно для нас союзники в борьбе с терроризмом. И мы неоднократно получали такие сигналы со стороны движения "Талибан" о том, что они готовы с нами работать и на антитеррористическом треке", - сообщил диктатор РФ Путин.
В то же время в России Талибан и талибы, которые с августа 2021 года управляют "Исламским Эмиратом Афганистан", в 2003 году был объявлен террористическим. Правительство ИЭА не признала пока ни одна страна мира, однако Россия может стать первой.
Что такое "Талибан"
"Талибан" - исламистское радикальное религиозно-политическое военизированное движение, запрещенное во многих странах мира, в том числе и в России, пишет Википедия.
Террористическая организация возникла в Афганистане среди пуштунов в 1994 году, талибы руководили Афганистаном с 1996 по 2001 год и вернулись к власти в 2021 году после вывода американских войск.
"Талибан" признан террористической организацией Россией, Турцией и Канадой. При этом в РФ с марта 2022 года установлены дипломатические отношения с Афганистаном с аккредитацией дипломата правительства, сформированного террористической организацией "Талибан".
Ранее уже были сообщения о том, что российский диктатор Владимир Путин ведет переговоры с "Талибаном" - исламистским радикальным религиозно-политическим военизированным движением, запрещенным во многих странах мира - о признании правительства талибов. Взамен российское руководство предлагает большой обмен вооружениями и военной техникой.
Кроме того, аналитики Института изучения войны сообщили, что публичные встречи между официальными лицами из России, Беларуси, Китая, Ирана и Северной Кореи резко возросли . Зафиксировано по крайней мере 10 двусторонних встреч высокого уровня между 22 и 26 апреля, что подчеркивает углубление многостороннего партнерства этих стран. По мнению аналитиков, государства углубляют партнерство, чтобы противостоять Западу.
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