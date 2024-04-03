Путин хочет насолить Западу: Виталий Кулик – о легализации "Талибана" Россией

На талибах сходится очень много интересов россиян, поэтому РФ хочет легализовать отношения с ними. А еще с их помощью хочет лишить влияния коллективный Запад.

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Россия решила легализовать террористов "Талибана" / Главред

Страна-террорист Россия решила легализовать своего коллегу, афганский "Талибан" и снять с него статус террористической организации. Более того, россияне даже планируют официально пригласить делегацию "Талибана" к участию в форуме "Россия – Исламский мир", который должен состояться в Казани в мае.

В интервью Главреду директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик рассказал, почему Путин решил заручиться дружбой талибов и могут ли афганские боевики оказаться на фронте в Украине.

Для чего России понадобилась легализация "Талибана" – какова ее цель?

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Российская Федерация давно имеет тесные связи с "Талибаном". Не секрет, что эти связи, особенно после повторного прихода "Талибана" к власти и захвата Кабула, усилились. Более того, во время захвата Кабула талибы охраняли российское консульство, и сегодня есть мощная группа лоббистов, которые выступают за признание талибов законным правительством Афганистана. Россияне пытаются внедрить туда как можно больше своих резидентов, поставить контролирующие структуры и взаимодействовать с "Талибаном" и их разведкой, чтобы использовать талибов в своих интересах.

Талибы неоднократно приезжали в Россию на различные мероприятия – они присутствовали на нескольких неофициальных встречах, с ними ведут переговоры, для них используют исключения и предоставляют им дипломатический иммунитет в самой России во время этих переговоров и тому подобное. Известно, что полевые командиры проходили обучение на некоторых российских полигонах и не секрет, что ФСБ пытается контролировать наркотрафик, который осуществляется из Афганистана в регионы Евразии. То есть на талибах сходится очень много интересов россиян.

Талибы – это сейчас важные союзники России в Центральной Азии. Россияне считают, что через талибов им удастся контролировать этот регион и снизить для себя риски безопасности. Потому что талибы далеко, а контроль за путями важен. Регион Афганистана является ключом ко многим процессам, которые происходят в Евразии, поскольку через Афганистан могут пойти транспортные коридоры. Афганистан является центром вызова безопасности для Китая, Пакистана, Ирана, Индии. И, несмотря на то, что американцы физически вышли и там сейчас больше действуют британцы через разведывательные сети и различные группы интересов, Запад ставит на различные антиталибские коалиции, а россияне играют сейчас с талибами, и поэтому все идет к легализации правительства "Талибана" в Российской Федерации. То есть террористы притягиваются к террористам.

Если Россия действительно легализует у себя "Талибан", может ли это отразиться на ее отношениях с США и на авторитете Штатов в целом, поскольку территорию Афганистана долгое время контролировали именно они?

Напомню, что первая военная кампания против Афганистана происходила в коммуникации России и США. Соединенные Штаты обеспечивали военное присутствие, в том числе использовали возможности россиян. Именно тогда "Талибан" попал в список террористических организаций в России. Длительное время талибы считались в РФ фактором дестабилизации региона, потому что они до сих пор имеют определенную претензию на идеологическое присутствие и доминирование в Центральной Азии, включая российские мусульманские регионы. Но сейчас у талибов уже нет той мощи, которую они имели раньше. И на данный момент они больше региональный, а не трансрегиональный фактор. Они не являются монолитной организацией, потому что там есть 3-4 отколы, и можно сказать, что есть талибы Пакистана и Афганистана, и в самом правительстве Афганистана есть 3-4 мощные фракции, которые конкурируют между собой.

Россияне сделали ставку на центристов – на тех, кто готов с ними к прагматическому диалогу. Те же талибы взаимодействуют и с китайцами, выстраивая свою архитектуру властвования в Афганистане.

Повлияет ли это на отношения России и Соединенных Штатов? Думаю, что нет, ведь после Украины почти все границы уже перейдены, и взаимодействие с КНДР для России является более негативным фактором, чем взаимодействие с талибами.

Однако это может привести к пакету санкций. Но напомню, что когда Соединенные Штаты выходили из Афганистана, они проводили переговоры в Дохе (Катар) и почти на официальном уровне взаимодействовали с талибами и даже достигали определенного взаимопонимания. Таким образом, квази признание произошло, и США не потеряли коммуникаций с талибами и сейчас. Поэтому я не вижу больших предохранителей от того, что Россия отменит маркировку "Талибана" как террористической организации и установит дипломатические отношения с правительством талибов в Афганистане.

А может ли Россия косвенно задействовать талибов, то есть или боевиков, или их оружие для того, чтобы использовать их в войне в Украине?

Нет, потому что талибы не будут делиться своим оружием. Они достаточно долго пытались его получить и то, что они захватили у американцев, считается их военным трофеем, поэтому никому это оружие передавать не собираются даже за большие деньги. Это оружие – это ресурс "Талибана" для удержания власти в Афганистане, который до сих пор находится в определенной турбулентности.

Что касается использования подразделений "Талибана" в военных действиях, то я исключаю даже возможность их вербовки для участия в войне в Украине. Это не те военные подразделения, которые можно эффективно использовать где-то в третьих странах, ведь "Талибан" заточен на свой регион. Они действуют небольшими группами, которые могут быть эффективными только в качестве карательных отрядов или специфических военных формирований в условиях пустыни, горной местности, климата и географии Афганистана и Центральной Азии.

Поэтому я больше вижу "Талибан" в качестве способа влияния на процессы, происходящие в Евразии и Центральной Азии, и попытки через повышение ставок потеснить интересы Запада в этом регионе. То есть притянуть к себе Афганистан и превратить его из такого нейтрально-негативного в позитивный. Однако сделать это России будет достаточно сложно, потому что значительная масса талибов рассматривает Россию как врага, террориста и наследника страны, развязавшей гражданскую войну в Афганистане. Поэтому много бонусов Россия от этого не получит, но еще больший враг для талибов – это образ Соединенных Штатов. Потому что именно его талибы считают самым большим врагом для своей веры.

Чуть раньше вы говорили о возможных санкциях в отношении РФ. Грозят ли России какие-то последствия, если она примет решение о легализации "Талибана"?

Ответ на это может быть зеркальным. То есть если Россия признает талибское правительство (напомню, что некоторые страны Азии действительно установили дипломатические отношения на том или ином уровне). Вопрос в том, какой будет форма признания талибов. Если это будет демонстративное открытие полноценного посольства, предоставление агреманов и верительных грамот дипломатам "Талибана" в Москве, то это одна история. Тогда Россия полноценно признает талибов и это может гипотетически иметь последствия в виде какого-то небольшого санкционного пакета.

Если талибы будут объявлены союзниками Российской Федерации, будет создано какое-то интеграционное объединение или же в одно из таких объединений пригласят талибов, тогда это другая ситуация. И, очевидно, тогда будет другой пакет санкций или какого-то давления на Россию. Но значительных инструментов у Запада в части талибов и России нет.

Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального Института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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