Путин ведет переговоры с "Талибаном" о поставках оружия - СМИ

Президент РФ якобы предложил талибам сделку.

Владимир Путин курирует переговоры с "Талибаном" / Фото ua.depositphotos.com

Российский диктатор Владимир Путин курирует переговоры с "Талибаном" - исламистским радикальным религиозно-политическим военизированным движением, запрещённым во многих странах мира - о признании правительства талибов. Взамен российское руководство предлагает крупный обмен вооружениями и военной техникой. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"Как известно из популярной песни, "лучшие друзья девушек - это бриллианты", а вот лучшие друзья Путина - это террористы", - говорится в сообщении.

По данным канала, Путину докладывают, что талибы обладают дефицитными для российской армии на фронте вооружениями и техникой, в том числе захваченной после прихода к власти в Афганистане.

"Посвященные в детали переговоров говорят, что талибы крайне удивлены подобными предложениями, но обсуждают всерьёз", - пишет генерал СВР.

Также, по данным канала, Путин не оставляет попытки получить вооружения и в Иране. Тегеран якобы не отказывается напрямую от поставок вооружений по заключенным ранее договорам, но сроки выполнения постоянно пересматриваются.

Что такое "Талибан" "Талибан" — исламистское радикальное религиозно-политическое военизированное движение, запрещённое во многих странах мира, включая Россию, пишет Википедия.

Террористическая организация зародилась в Афганистане среди пуштунов в 1994 году, правила Афганистаном с 1996 по 2001 год и вернулась к власти в 2021 году после вывода американских войск. "Талибан" признан террористической организацией Россией, Турцией и Канадой. При этом в РФ с марта 2022 года установлены дипломатические отношения с Афганистаном с аккредитацией дипломата правительства, сформированного террористической организацией "Талибан".

Как сообщал Главред, ранее генерал СВР писал о том, что Иран задерживает поставки дронов и баллистических ракет стране-агрессору РФ, и на фоне этой новости в Кремле произошел разговор на повышенных тонах между российским диктатором Владимиром Путиным и секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Также сообщалось, что бывший президент России Дмитрий Медведев посетил Китай, где встретился с главой КНР Си Цзиньпином. Миссия Медведева заключалась в том, чтобы передать послание от хозяина Кремля Владимира Путина.

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