glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин ведет переговоры с "Талибаном" о поставках оружия - СМИ

24 января 2023, 08:49
Президент РФ якобы предложил талибам сделку.
Владимир Путин
Владимир Путин курирует переговоры с "Талибаном" / Фото ua.depositphotos.com

Российский диктатор Владимир Путин курирует переговоры с "Талибаном" - исламистским радикальным религиозно-политическим военизированным движением, запрещённым во многих странах мира - о признании правительства талибов. Взамен российское руководство предлагает крупный обмен вооружениями и военной техникой. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"Как известно из популярной песни, "лучшие друзья девушек - это бриллианты", а вот лучшие друзья Путина - это террористы", - говорится в сообщении.

По данным канала, Путину докладывают, что талибы обладают дефицитными для российской армии на фронте вооружениями и техникой, в том числе захваченной после прихода к власти в Афганистане.

"Посвященные в детали переговоров говорят, что талибы крайне удивлены подобными предложениями, но обсуждают всерьёз", - пишет генерал СВР.

Также, по данным канала, Путин не оставляет попытки получить вооружения и в Иране. Тегеран якобы не отказывается напрямую от поставок вооружений по заключенным ранее договорам, но сроки выполнения постоянно пересматриваются.

Что такое "Талибан"

"Талибан" — исламистское радикальное религиозно-политическое военизированное движение, запрещённое во многих странах мира, включая Россию, пишет Википедия.
Террористическая организация зародилась в Афганистане среди пуштунов в 1994 году, правила Афганистаном с 1996 по 2001 год и вернулась к власти в 2021 году после вывода американских войск.

"Талибан" признан террористической организацией Россией, Турцией и Канадой. При этом в РФ с марта 2022 года установлены дипломатические отношения с Афганистаном с аккредитацией дипломата правительства, сформированного террористической организацией "Талибан".

Как сообщал Главред, ранее генерал СВР писал о том, что Иран задерживает поставки дронов и баллистических ракет стране-агрессору РФ, и на фоне этой новости в Кремле произошел разговор на повышенных тонах между российским диктатором Владимиром Путиным и секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Также сообщалось, что бывший президент России Дмитрий Медведев посетил Китай, где встретился с главой КНР Си Цзиньпином. Миссия Медведева заключалась в том, чтобы передать послание от хозяина Кремля Владимира Путина.

Другие новости:

война в Украине Иран Талибан Владимир Путин поставки оружия война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:00

Путин в феврале-марте бросит в Украину 200 тысяч войск и попытается захватить Донбасс – Жданов

08:53

Без подготовки - в "мясорубку": реальные потери РФ в войне зашкаливают – ВВСВидео

08:53

Как пережить кошмар войнымнение

08:49

Путин ведет переговоры с "Талибаном" о поставках оружия - СМИ

08:45

Есть два пути остановки агрессии Путина, второй эффективнее, но Запад выбрал военный – ЖдановВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:44

Тимошенко подтвердил свою отставку из ОП: указ об его уходе опубликован на сайте ЗеленскогоВидео

08:40

Татьянин день: традиции, чудесная история и запреты праздника

08:30

Чем полезно копченое сало: "прочищает" мозги и "заряжает" сердце, но есть нюансВидео

08:25

Мощный удар HIMARS на Херсонщине: офицеры РФ уничтожены в результате прилета – журналистВидео

Реклама
08:14

Война в Украине закончится до лета 2023 года: Жданов оценил прогноз БудановаВидео

07:53

Мобилизация РФ не помогла: ситуация на поле боя не изменилась — CNNВидео

07:41

РФ может пойти в наступление в ближайшие месяцы – ISWВидео

07:28

"Будут новые решения": Кулеба анонсировал поставки западного оружия разного типа Украине

07:15

Провалы под Бахмутом РФ маскирует враньем о "наступлении на Запорожье" – ISWВидео

06:41

Rheinmetall может поставить в Украину 139 танков Leopard: СМИ назвали сроки

06:34

Гороскоп на сегодня 24 января: Рыбам – тяжесть, Тельцу – день милосердияВидео

06:32

О цене яиц "за кг": почему в этом нет ничего забавногомнение

05:30

Гороскоп Таро на февраль 2023: Козерогам - золотой дождь, Водолеям - перемены, Рыбам - выборВидео

04:15

Военный эксперт пояснил, с какими проблемами в мобилизации столкнутся вражеские генералыВидео

03:00

"Медлить нельзя": Маломуж рассказал, готов ли Запад помочь Украине провести контрнаступлениеВидео

Реклама
02:35

Зима возвращается: Украину атакует дубак, названы сроки максимальных морозовВидео

02:02

"Хоум видео": Волочкова с Джигурдой накликали на себя гнев россиянВидео

01:35

Россия готовится к войне с НАТО – КатковВидео

00:51

Почему 24 января нельзя трогать деньги, чтобы бедным не остаться: приметы и запретыВидео

00:35

Судьбоносная встреча кардинально изменит жизнь: 4 знака Зодиака ждет сказочная любовь в 2023 годуВидео

00:20

Отдыхать во время войны больше не удастся: Зеленский запретил чиновникам выезжать за границуВидео

23 января, понедельник
23:58

Отставка Тимошенко и глав ОВА: Зеленский подтвердил кадровые чистки в УкраинеВидео

23:44

Жданов рассказал, предупредят ли украинцев об угрозе нового наступления армии РФВидео

23:33

ВСУ добиваются успехов возле Кременной, это подтвердили в США - корреспондент ПентагонаВидео

23:16

Вопрос поставки самолетов для Украины сдвинулся с "мертвой точки": Кулеба рассказал подробностиВидео

22:50

Куда девать мандариновые корки: способы, о которых вы еще не слышали

22:49

Собирает вещи: Кирилл Тимошенко написал заявление об уходе из ОП - СМИВидео

22:48

Начальник Генштаба Норвегии удивил цифрами потерь Украины и РФ на войнеВидео

22:32

Вечно молодые и ухоженные: названы 3 знака зодиака, которые практически не стареютВидео

22:16

"Они во власти тех, кто может убить": старый Вассерман опозорился, говоря о родственниках в Украине

22:00

Почему 25 января нельзя плакать и как в день Татьяны привлечь удачу: приметы и запретыВидео

21:48

Что мужчины любят в женщинах: мелочи, на которые мало кто обращает вниманиеВидео

21:30

Генерал Маломуж рассказал, почему Запад панически боится полного разгрома РоссииВидео

21:07

Ждать Шольца не будут: Польша передает танки Leopard УкраинеВидео

21:00

Календарь прививок 2023: когда и от чего в Украине обязательно прививатьсяВидео

Реклама
20:48

Дочь Фреймут показала голый животВидео

20:41

Как в 50 выглядеть моложе своих лет: 10 секретов, которые способны "освежить" женщину

20:38

Побил все рекорды: сколько заработал на скандальных мемуарах принц ГарриВидео

20:21

В Украине резко рухнули цены на гречкуВидео

20:08

"Мы на финальной стадии": Кулеба заявил, что вопрос о получении танков Leopard почти решенВидео

20:05

Олег Скрипка ответил, готов ли воевать с врагами на фронте с оружием в рукахВидео

20:05

ВСУ атаковали оккупантов: Россия понесла огромные потери во время наступленияВидео

19:43

Из 50 тысяч осталось около 10: правозащитница озвучила огромные потери "вагнеровцев"Видео

19:35

У оккупантов конвульсии в Крымумнение

19:31

"Нападения не будет": эксперт рассказал о реальной угрозе наступления с БеларусиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять