"Выступил в роли "почтальона Печкина": Медведев отвез Си Цзиньпину послание от Путина - СМИ

Бывший президент России Дмитрий Медведев посетил Китай, где встретился с главой КНР Си Цзиньпином. Миссия Медведева заключалась в том, чтобы передать послание от хозяина Кремля Владимира Путина.
Подробности визита раскрыл Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.
"Никаких смотрин "преемников" российского президента во время визита в Китай не было и в помине, Медведев выступил в качестве "почтальона Печкина", только и всего", - говорится в сообщении.
По данным канала, Си Цзиньпин потребовал у Путина детальный план, в котором российский диктатор должен был расписать, каким образом и когда он собирается закончить войну в Украине. Якобы лишь в этом случае лидер Китая готов был согласиться на телефонные переговоры с Путиным и обсуждать возможность визита в Россию в следующем году.
"Насколько письмо российского президента убедило Си Цзиньпина будет понятно по тому, состоятся ли телефонные переговоры лидеров двух стран в ближайшее время или нет", - пишет генерал СВР.
Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым в Пекине заявил, что его страна хотела бы видеть переговоры по войне в Украине.
Си Цзиньпин также сказал Медведеву, что его администрация "активно способствует миру и переговорам".
"Китай надеется, что соответствующие стороны смогут оставаться рациональными и сдержанными, проводить всесторонние переговоры и решать взаимные беспокойства по безопасности политическими методами", - сказал глава КНР.
Он также добавил, что Пекин по-прежнему хочет работать с Россией по развитию связей.
Ранее в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что КНР будет твердо поддерживать страну-агрессора РФ и ее диктатора Владимира Путина в реализации ее политики, стратегических целей и утверждении статуса России в качестве "великой державы" на мировой политической арене. Пекин собирается усилить взаимодействие с Москвой и вывести сотрудничество на новый уровень.
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