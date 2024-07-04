РФ не прекратит убивать людей в Украине: Путин сделал возмутительное заявление

Российский диктатор обвиняет во всем Украину и утверждает, что якобы из-за Киева невозможно прекратить огонь на фронте.

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Путин отказывается прекращать огонь в Украине / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин даже не собирается прекращать огонь в Украине. Он считает это "невозможным". Путин во всем винит Украину. Такие заявления он сделал во время саммита в Астане, сообщают росСМИ.

Путин требует от Украины "согласиться на шаги по демилитаризации, которые были бы необратимы и приемлемы для РФ". Лишь после этого он якобы согласился бы прекратить огонь.

Диктатор пытается переложить всю вину на Украину, говоря о том, что Киев якобы не предоставила никаких ответных шагов после "отведения российских войск от столицы".

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"Россия не может объявить о прекращении огня, так как не уверена в ответных действиях украинской стороны", - сказал Путин.

Он также прокомментировал предложение президента Турции Эрдогана стать посредником в переговорах о прекращении огня.

"Вопрос только в том, что завершить конфликт с помощью посредников мне представляется маловероятным. Прежде всего потому, что вряд ли посредник будет наделен полномочиями подписывать окончательный документ. Даже не то, что подписывать окончательный документ, а привести к подписанию окончательного документа. Принципиальным является вопрос не только компетентности этих посредников, но и их полномочия. Кто может дать полномочия посреднику такие, которые могли бы поставить окончательную точку и положить конец этому противостоянию. Но посредничество, как господин Эрдоган делал в ходе нашего переговорного процесса в Стамбуле, само по себе посредничество мы приветствуем", - сказал Путин.

Предложение Эрдогана о прекращении огня

Напомним, 3 июля стало известно о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Путину, что готов лично "заложить основу для соглашения о прекращении огня" между Украиной и РФ.

Мирные переговоры с РФ - последние новости по теме

Ранее Владимир Зеленский назвал план Украины по переговорам с Россией. Партнеры не подталкивают Украину к диалогу с агрессором Россией, но такая атмосфера присутствует – нужно быть устойчивыми и сильными, сказал Владимир Зеленский.

Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили, что Кремль не заинтересован в добросовестных переговорах с Украиной и лишь делает вид своей заинтересованности в диалоге. Российский диктатор Владимир Путин пытается убедить Запад заблаговременно пойти на уступки, нарушающие суверенитет Украины.

Как сообщалось ранее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет никаких признаков того, что Путин намерен прекратить войну против Украины. Наоборот, наблюдается активизация действий российских оккупантов.

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