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Орбан после провала в Киеве отправляется в Москву: зачем

Яна Ставская
4 июля 2024, 19:21
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Если встреча с Путиным и состоится, она будет проходить на совершенно новом уровне. Обычно визитам такого уровня предшествует длительная организация.
Орбан, Путин
Неизвестно, рассказывал ли Орбан Зеленскому о своих планах посетить Кремль / Коллаж: Главред, фото: flickr

Премьер Венгрии Виктор Орбан, которому не удалось убедить президента Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Путиным, после поездки в Киев отправляется в Москву, цитирует "ЕП" журналиста Саболча Пани.

Визит в Москву запланирован на 5 июля - через несколько дней после поездки в Киев, отметил Пани.

По данным источников журналиста, в венгерской делегации также будет глава МИД Петер Сийярто.

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В то же время в пресс-службе Орбана утверждают, что тот 5 и 6 июля будет участвовать в саммите Организации тюркских государств в Азербайджане.

Если встреча с Путиным и состоится, она будет иметь демонстративно новый уровень - ведь Орбан поедет уже в статусе председательствующего в Совете ЕС.

Обычно визитам такого уровня предшествует длительная организация, поэтому у венгерского премьера уже были планы на Россию, еще когда он виделся с Зеленским.

"Неизвестно, говорил он о своих планах украинскому президенту или нет", - пишет Европейская правда.

"Орбан хочет стать посредником между РФ, США и Китаем"

Основатель Института центральноевропейской стратегии, эксперт Дмитрий Тужанский склонен считать, что Будапешт ведет "двойную игру" - и Орбан все же отправится в Москву по прямой или через Азербайджан.

По мнению Тужанского, сейчас Орбан стремится стать посредником между Россией, Китаем и США (в случае, если Трамп победит).

Также премьер Венгрии хочет возглавить европейских популистов-трампистов, которые будут притворяться не пророссийским движением, а теми, кто будет предлагать "третий вариант" - "когда ты можем договориться с обоими. Короче, трампизм в чистом виде".

Европейское финансирование Орбан планирует выторговать путем шантажа с блокированием помощи Украины.

Позиция Орбана в отношении Украины

Венгрия выбрала враждебную позицию в отношении Украины в контексте войны с Россией. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и его коллеги активно распространяют российские нарративы и верят в поражение Украины в войне.

Орбан неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить "вторую армию мира" и выступал категорически против предоставления ЕС Украине финансовой и военной поддержки.

27 февраля после саммита в Праге Орбан отметил неспособность Украины победить в войне и заявил, что конфликт обязательно закончится переговорами.

В марте на Анталийском дипломатическом форуме в Турции Орбан заявил, что из "военного конфликта" в Украине нет выхода и он парализует европейскую политику. В то же время премьер Венгрии считает, что время сейчас якобы "работает на Россию".

"Если думать, что время работает на украинцев и Запад, и что продолжение войны может принести Украине военный успех, то есть смысл продолжать. Если кто-то думает, что время работает на Россию и продолжение войны принесет ей успех, то лучше сейчас остановиться. Я лично принадлежу к последнему", - сказал венгерский премьер.

Орбан в Киеве - главное о визите премьера Венгрии

2 июля премьер Венгрии Виктор Орбан впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину прибыл в Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским.

К слову, на встрече с Зеленским Орбан выдвинул предложение "мирного урегулирования" с Россией путем прекращения огня с украинской стороны. Напомним, сам Зеленский отверг "вариант мира" от Венгрии.

Кстати, так называемую "паузу" на поле боя требовал и сам Путин. На что советник президента США Джейк Салливан еще раньше отреагировал очень эмоционально.

"Украина должна разоружиться, чтобы Россия потом могла вести свою агрессию снова?! Это безответственно. Это противоречит уставу ООН, морали и просто здравому смыслу", - отметил Салливан.

В тот же день глава МИД Венгрии Петер Сийярто провел разговор с российским министром Сергеем Лавровым, который тоже совпал с поездкой Орбана в Киев. В заявлениях ни одна из сторон не скрывала, что Будапешт и Москва обсуждали Украину.

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