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ВСУ контратаковали и отбросили россиян на Харьковщине: в ISW назвали направления

Алексей Тесля
15 июля 2024, 08:11
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Украинские защитники отбросили части 245-го мотострелкового полка РФ, сообщили в ISW.
ВСУ, война, фронт,
ВСУ отражают атаки РФ / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 66 отдельная механизированная бригада сухопутных войск ВС Украины

В Харьковской области подразделения Сил обороны Украины сумели восстановить утраченные ранее позиции.

Как говорится в обзоре американского Института изучения войны (ISW), украинские защитники добились успеха в районе Волчанска.

"Украинские силы провели локализованные контратаки к северу и северо-востоку от города Харькова и недавно восстановили ограниченные позиции в Волчанске", — уточняется в материале.

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Согласно анализу геолокационных кадров, части "кадыровцев" наносили удары по Силам обороны в северо-западной части Волчанске. Это говорит о том, что украинские войска вернули себе определенные позиции в городе.

Что за город Волчанск?

Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

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/ understandingwar.org

Кроме того, приводятся свидетельства украинских источников, которые отмечают, что подразделения ВСУ отбросили части 245-го мотострелкового полка РФ от населенного пункта Сотницкий Казачок.

Также уточняется, что бои продолжались в Волчанске и вблизи Глубокого (к северу от Харькова). По данным Сил обороны, за последнее время количество атак пехоты РФ вблизи Липцев уменьшилось, но российские войска усилили авиаудары в этом районе.

Screenshot
/ understandingwar.org

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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Напомним, ВСУ пошли вперед и продвинулись в двух областях. Подразделения Вооруженных сил Украины недавно продвинулись в Луганской области вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 12 и 13 июля.

Ранее сообщалось о том, что на Харьковщине уничтожены десятки российских штурмовиков. Враг продолжает вести наступление, а также готовит новые штурмовые подразделения.

Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что армия страны-агрессора России обратила внимание на новое направление на Харьковщине. Там оккупанты могут попытаться наступать.

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/ Главред

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Харьковская область война России и Украины Институт изучения войны Волчанск
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