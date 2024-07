ВСУ контратаковали и отбросили россиян на Харьковщине: в ISW назвали направления

В Харьковской области подразделения Сил обороны Украины сумели восстановить утраченные ранее позиции.

Как говорится в обзоре американского Института изучения войны (ISW), украинские защитники добились успеха в районе Волчанска.

Согласно анализу геолокационных кадров, части "кадыровцев" наносили удары по Силам обороны в северо-западной части Волчанске. Это говорит о том, что украинские войска вернули себе определенные позиции в городе.

Кроме того, приводятся свидетельства украинских источников, которые отмечают, что подразделения ВСУ отбросили части 245-го мотострелкового полка РФ от населенного пункта Сотницкий Казачок.

Также уточняется, что бои продолжались в Волчанске и вблизи Глубокого (к северу от Харькова). По данным Сил обороны, за последнее время количество атак пехоты РФ вблизи Липцев уменьшилось, но российские войска усилили авиаудары в этом районе.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.