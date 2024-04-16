Есть ли риск затопления Киева: Свитан ответил на угрозы РФ бить по Киевской ГЭС

Полковник запаса ВСУ объяснил, могут ли российские оккупанты нанести серьезный ущерб такому объекту.

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Свитан ответил на угрозы РФ бить по Киевской ГЭС/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

Из уст российских пропагандистов начали звучать заявления о том, что стране-агрессору России "нужно уничтожать украинские ГЭС". Такие угрозы прозвучали от пропутинского блогера Юрия Подоляки. Однако полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан отмечает, что российским захватчикам не удастся воплотить в жизнь такие планы.

Он отметил, что уничтожение Киевской гидроэлектростанции - это долгий процесс, который требует серьезной подготовки. А у российских оккупантов нет ресурсов, чтобы воплощать такие заявления российской пропаганды в реальность, сказал Свитан в комментарии 24 каналу.

Свитан обратил внимание, что важность есть не в подаче информации пропагандистами страны-агрессора России, а в подготовке врагов к определенным действиям.

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Он отметил, что оккупантам пришлось бы очень долго готовиться и стараться, чтобы затопить Киев. Военный эксперт отметил, что любую украинскую дамбу невозможно просто разрушить крылатыми или баллистическими ракетами.

"Это должны быть серьезные удары с авиабомбами достаточно долгое время, а такой опции у россиян нет", - сказал Свитан.

Ранее президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар рассказал возможен ли подрыв Киевской ГЭС. Он отметил, что дамба проектируется с учетом колоссального запаса прочности, потому что она должна удерживать миллиарды тонн воды. Гончар отметил, что "какая-то отдельно взятая боеголовка ракеты или бомба в 500 или 1500 кг вопрос не решит, ведь речь идет о подрыве десятков тысяч тонн чрезвычайно прочной железобетонной конструкции".

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Удары по ГЭС - последние новости

22 марта в ДнепроГЭС попали 8 ракет, повреждения значительные. Объект был временно выведен из строя.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов назвал цель удара РФ по ДнепроГЭС. Саму плотину разрушить ракетами нереально - ее можно только взорвать изнутри, отметил военный эксперт. По его словам, у россиян другая цель ударов по Днепровской ГЭС. Оккупанты стремятся нарушить гибкость украинской энергосистемы.

В Укргидроэнерго раскрыли масштабы удара и отметили, что восстановление дамбы ДнепроГЭС потребует много лет. Из-за атаки РФ на дамбе было повреждено автодорожное полотно, подкрановые балки, где кран поднимает затворы, чтобы пропускать воду.

29 марта президент Украины Владимир Зеленский срочно созвал Ставку после того, как в ночь на 29 марта Россия атаковала Каневскую и Днестровскую ГЭС.

"Страна-террорист хочет повторения экологической катастрофы на Херсонщине. Но теперь под угрозой не только Украина, но и Молдова. Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине", - заявил Зеленский.

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