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"Чтобы перекрыть позор": Коваленко назвал дату, когда РФ может устроить массированный удар

Алёна Воронина
16 апреля 2024, 09:28
В этот день оккупанты постараются продемонстрировать свои возможности огневого воздействия по Украине, потому что успехами на фронте они похвастаться не смогут.
Ракета, Александр Коваленко
Коваленко назвал дату, когда РФ может устроить массированный обстрел/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Facebook Александр Коваленко

Российские оккупанты могут устроить массированный обстрел по Украине 9 мая. Это для них знаковая дата, и они постараются продемонстрировать что-то именно в этот период.

Захватчики хотели бы до этого дня захватить город Часов Яр в Донецкой области, но это им вряд ли удастся. Поэтому они могут устроить обстрел, чтобы отвлечь внимание россиян от неудач на фронте и отсутствия современной техники на параде в Москве . Такой прогноз сделал военный эксперт, обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, пишет ТСН.ua.

По его словам, не исключено, что российские захватчики до 9 мая еще сильнее обострят ситуацию на фронте. Он напомнил, что ранее о таких рисках уже заявлял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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"У россиян есть их больной фетиш относительно тех или иных дат. И 9 мая для них очень такая знаковая дата. Они будут пытаться продемонстрировать что-то именно в этот период", - отмечает Коваленко.

Демонстрацию эту захватчики представляют как захват Часового Яра. Но, по словам Коваленко, достаточного ресурса для захвата этого города у оккупантов нет.

"Но они могут его (ресурс - ред.) передислоцировать из других групп войск. Но вряд ли они смогут это сделать в короткие сроки. Они цепляются за окрестности Часового Яра, но их оттуда выбивают", - говорит Коваленко.

Военный эксперт отмечает, что есть угроза обстрела именно 9 мая. Он напомнил, что в прошлые два года некоторые города на себе почувствовали российские обстрелы 1, 2 мая.

"В этом году мы не должны игнорировать угрозу от этих маньяков. Угрозы были и есть. Например, если вспомнить атаки перед Новым годом, то можно сказать, что у россиян есть эта привязка. 9 мая они могут попытаться наносить удары или по границе, или по тыловой Украине. В этот период они будут пытаться продемонстрировать свои возможности огневого воздействия по Украине. Парад 9 мая в России будет иметь не такую большую компоненту механизированной техники, как это было в прошлые годы. Чего-то современного там будет мало. Поэтому будет нужно что-то демонстрировать в другом формате, как-то перекрывать этот позор", - сказал эксперт.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Атаки по Украине дронами и ракетами

Напомним, 14 апреля РФ ударила ракетами по двум областям. В Днепре было 12 пострадавших в результате падения осколков сбитой российской ракеты вечером в воскресенье, 14 апреля. Было повреждено 9 частных домов.

15 апреля РФ запустила ракеты по Кропивницкому. Атака происходила, вероятно, баллистическим вооружением.

В ночь на 16 апреля РФ ударила дронами по 6 областям Украины. Захватчики запускали беспилотники из временно оккупированного Крыма.

Адъютант главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что РФ бьет по Украине с новой тактикой, и назвал основные цели врага. Украина испытывает нехватку критически важных боеприпасов, подчеркнул Подоляк.

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