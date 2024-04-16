"Чтобы перекрыть позор": Коваленко назвал дату, когда РФ может устроить массированный удар

В этот день оккупанты постараются продемонстрировать свои возможности огневого воздействия по Украине, потому что успехами на фронте они похвастаться не смогут.

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Коваленко назвал дату, когда РФ может устроить массированный обстрел/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Facebook Александр Коваленко

Российские оккупанты могут устроить массированный обстрел по Украине 9 мая. Это для них знаковая дата, и они постараются продемонстрировать что-то именно в этот период.

Захватчики хотели бы до этого дня захватить город Часов Яр в Донецкой области, но это им вряд ли удастся. Поэтому они могут устроить обстрел, чтобы отвлечь внимание россиян от неудач на фронте и отсутствия современной техники на параде в Москве . Такой прогноз сделал военный эксперт, обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, пишет ТСН.ua.

По его словам, не исключено, что российские захватчики до 9 мая еще сильнее обострят ситуацию на фронте. Он напомнил, что ранее о таких рисках уже заявлял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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"У россиян есть их больной фетиш относительно тех или иных дат. И 9 мая для них очень такая знаковая дата. Они будут пытаться продемонстрировать что-то именно в этот период", - отмечает Коваленко.

Демонстрацию эту захватчики представляют как захват Часового Яра. Но, по словам Коваленко, достаточного ресурса для захвата этого города у оккупантов нет.

"Но они могут его (ресурс - ред.) передислоцировать из других групп войск. Но вряд ли они смогут это сделать в короткие сроки. Они цепляются за окрестности Часового Яра, но их оттуда выбивают", - говорит Коваленко.

Военный эксперт отмечает, что есть угроза обстрела именно 9 мая. Он напомнил, что в прошлые два года некоторые города на себе почувствовали российские обстрелы 1, 2 мая.

"В этом году мы не должны игнорировать угрозу от этих маньяков. Угрозы были и есть. Например, если вспомнить атаки перед Новым годом, то можно сказать, что у россиян есть эта привязка. 9 мая они могут попытаться наносить удары или по границе, или по тыловой Украине. В этот период они будут пытаться продемонстрировать свои возможности огневого воздействия по Украине. Парад 9 мая в России будет иметь не такую большую компоненту механизированной техники, как это было в прошлые годы. Чего-то современного там будет мало. Поэтому будет нужно что-то демонстрировать в другом формате, как-то перекрывать этот позор", - сказал эксперт.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Атаки по Украине дронами и ракетами

Напомним, 14 апреля РФ ударила ракетами по двум областям. В Днепре было 12 пострадавших в результате падения осколков сбитой российской ракеты вечером в воскресенье, 14 апреля. Было повреждено 9 частных домов.

15 апреля РФ запустила ракеты по Кропивницкому. Атака происходила, вероятно, баллистическим вооружением.

В ночь на 16 апреля РФ ударила дронами по 6 областям Украины. Захватчики запускали беспилотники из временно оккупированного Крыма.

Адъютант главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что РФ бьет по Украине с новой тактикой, и назвал основные цели врага. Украина испытывает нехватку критически важных боеприпасов, подчеркнул Подоляк.

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