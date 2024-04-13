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РФ бьет по Украине с новой тактикой: у Зеленского назвали цели ударов врага

Алексей Тесля
13 апреля 2024, 13:42
Украина испытывает нехватку критически важных боеприпасов, подчеркнул Михаил Подоляк.
Подоляк
Михаил Подоляк прокомментировал ракетные удары РФ / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/mpodolyak2, скриншот

Ситуацию вокруг критической ситуации с зенитными ракетами к комплексам ПВО прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, Украина испытывает нехватку критически важных боеприпасов, хотя у ВСУ еще не закончились американские ракеты ПВО Patriot и немецкие Iris-T. Об этом он рассказал в комментарии изданию The Guardian.

"Они определенно в дефиците", — подчеркнул представитель ОП, комментируя тяжелую ситуацию с зенитными ракетами у Сил обороны.

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При этом он напомнил о том, что враг перешел к новой тактике ударов по электростанциям с использованием "до 10 или 12 ракет одновременно", минуя противоракетные щиты Patriot и другие системы противоракетной обороны.

"Система перегружена. Теперь мы должны понять, сможем ли мы сохранить систему, нужны ли нам дополнительные системы ПВО, особенно против ультразвуковых баллистических ракет, и сможем ли мы восстановить разрушенные объекты", - пояснил советник главы ОП.

Он сказал, что РФ "ведёт войну против гражданского населения", однако отсутствует даже осуждение со стороны международного сообщества.

"Русские полностью разрушили одну из крупнейших теплоэлектростанций в Европе. Но мы не видим никаких резолюций Совета безопасности ООН или каких-либо других подобных заявлений", - добавил Подоляк.

Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Удар по Трипольской ТЭС

Напомним, что Россия уничтожила Трипольскую ТЭС новейшими ракетами Х-69. Хотя ракета Х-69 отстает по характеристикам от гиперзвукового "Кинжала", ее использование оказалось более эффективным во время удара по Трипольской ТЭС. Дальность пуска ракет составила около 400 км, что превышает известные оценки.

Разрушенная Трипольская ТЭС обеспечивала 3 области. ТЭС обеспечивала электроэнергией Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Пока что в "Укрэнерго" надеются, что ограничение потребления электроэнергии вводить не придется. Сейчас работают солнечные электростанции.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал главную причину уничтожения Трипольской ТЭС. Он считает, что России не удалось бы разрушить Трипольскую ТЭС, если бы Украина имела достаточно Patriot. По словам Кулебы, именно в таком ключе украинская сторона и будет говорить с иностранными партнерами.

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