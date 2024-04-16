"США ведут себя так, будто не являются сверхдержавой": Байден боится ядерных угроз РФ — WSJ

Вместо того, чтобы помочь Украине создать такую сеть ПВО, как у Израиля, Запад предоставил Киеву лоскутную технику, которая лишь притупляла российские атаки.

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Байден до сих пор боится ядерных угроз РФ — WSJ / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/WhiteHouse, скриншот, ГосЧС

После полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину более двух лет назад президент США Джо Байден до сих пор боится ядерного шантажа Кремля. На Западе опасаются предоставлять Украине вооружение, которое могло бы существенно изменить ситуацию на поле боя.

Как пишет американское издание The Wall Street Journal, некоторые из сторонников Киева предложили модель оборонных отношений Украины и Запада в израильском стиле, но эта концепция не получила развития.

"Ничто, кроме американской робости, не объясняет, почему мы не делаем этого (поставки летального вооружения, — ред.) для Украины", — сказал Джон Хербст, бывший посол США в Украине и карьерный дипломат в отставке. видео дня

Журналисты WSJ отметили, что политика администрации Байдена в отношении Украины в течение последних двух лет формировалась под влиянием опасений, что российский диктатор Владимир Путин может прибегнуть к ядерному оружию или другим видам оружия массового уничтожения, если США или другие члены НАТО предоставят Киеву средства для нанесения серьезного ущерба российским войскам или самой стране.

Вместо того, чтобы помочь Украине создать такую сеть противовоздушной обороны, которую имеет Израиль, Запад предоставил Киеву лоскутную технику, которая в течение многих месяцев притупляла российские атаки. Но запасы ПВО Украины истощаются из-за отсутствия военной помощи США и усиления Россией ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

"Байден напуган постоянными ядерными угрозами Путина. Мы тоже ведем себя так, будто не являемся ядерной сверхдержавой", — сказал Хербст.

При этом представители администрации Байдена считают, что их подход к Украине и России является адекватным, учитывая риск эскалации.

Как говорится в материале WSJ, США и их союзники по Организации Североатлантического договора в первые дни войны сопротивлялись украинским призывам к созданию бесполетной зоны, ссылаясь на логистические проблемы и риск прямого конфликта со страной-агрессором РФ.

"С тех пор опасения эскалации также удерживают США и союзников от предоставления Украине другого вооружения, которое, по словам Киева, необходимо ему для борьбы с большим соседом, в частности - ракет дальнего радиуса действия", — говорится в статье.

Возможная реакция России заставила США, Германию и некоторых других членов НАТО потратить недели или месяцы на принятие решения о предоставлении летальных систем американского производства, в частности ракет ATACMS и истребителей F-16.

"Администрация в конце концов согласилась на все, но критики говорят, что длительное принятие решений снизило их эффективность, поскольку дало России время на подготовку. И все еще есть некоторые системы, которые Украина хочет, но не получила, например, немецкие крылатые ракеты воздушного базирования "Таурус", — пишут авторы статьи.

При этом украинские чиновники воздерживаются от прямой публичной критики политики США, опасаясь выглядеть неблагодарными за поддержку Вашингтона.

Издание напоминает, что пока украинские города уже более двух лет подвергаются обстрелам российскими ракетами и дронами, США и коалиция западных и арабских партнеров сбили почти все 170 беспилотников, около 120 баллистических ракет и около 30 крылатых ракет, выпущенные Ираном в субботу, 13 апреля, еще до того, как они достигли воздушного пространства Израиля.

"Теперь весь мир увидел на примере действий союзников Израиля в небе и соседних стран, насколько эффективным может быть единство в защите от террора. Террор должен проиграть везде и полностью, а не где-то больше и не где-то меньше", - цитирует WSJ слова президента Украины Владимира Зеленского.

Ядерный шантаж Кремля 29 февраля 2024 года президент страны-агрессора РФ Владимир Путин во время обращения к российскому Федеральному собранию продолжил пугать мир ядерным оружием, утверждая, что их ядерные силы в полной готовности. Путин также объявил о разработке новых вооружений, таких как крылатые ракеты "Буревестник" и система "Посейдон". Также Путин угрожал странам Запада ракетным ударом в ответ на их план размещения войск в Украине. Он подчеркнул, что Россия также имеет оружие, которое может поражать цели на территории Запада, включая ядерное. Эта угроза стала ответом на заявление президента Франции о возможном размещении западных войск в Украине. В свою очередь лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на ядерные угрозы Путина, заявив, что "неуместно угрожать" французам, когда у них есть ядерное оружие. Тем временем заместитель генсека НАТО Мирча Джоане считает, что ядерные угрозы российского диктатора Путина базируются на психологическом запугивании, а не на конкретных планах.

Ракетные удары РФ по Украине - последние новости

С начала 2024 года страна-агрессор Россия выпустила по Украине почти 1000 ракет, около 2800 ударных беспилотников, а также почти 7000 управляемых авиационных бомб. Подавляющее большинство целей российских захватчиков были гражданскими, а не военными. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время заседания Совбеза ООН.

"Общая взрывная мощность комбинированных авиационных ударов по Украине за этот период превышает 9 килотонн. Лишь 3% российских ракет, беспилотников и управляемых бомб поражают военные цели, в то время как 97% поражают гражданскую инфраструктуру", - говорится в заявлении Кислицы.

Напомним, в ночь на четверг и утром 11 апреля оккупанты совершили очередной комбинированный удар по Украине с применением ударных дронов и ракет. Взрывы прогремели в ряде областей.

В частности, армия РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в четырех областях - в Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской. В ДТЭК заявили, что Россия атаковала две теплоэлектростанции.

В результате массированной ракетной атаки в ночь на 11 апреля российские оккупанты полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области.

Также стало известно, что Россия ударила по Трипольской ТЭС новыми крылатыми ракетами Х-69. Именно эти дозвуковые ракеты позволили оккупантам полностью уничтожить самую мощную электростанцию Киевщины.

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