В Мариуполе прогремели взрывы, оккупанты подняли в небо авиацию

По предварительным данным, "что-то сбили прямо над городом".

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В Мариуполе прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: t.me/andriyshTime

В понедельник, 15 июля, во временно оккупированном Мариуполе прогремели два взрыва. Российские оккупанты применили свою систему ПВО. Об этом заявил советник городского мэра Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Два взрыва. Одновременно зафиксирована работа ПВО оккупанта", - написал он в Telegram.

По предварительным данным, "что-то сбили прямо над городом".

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"После срабатывания ПВО россияне подняли авиацию - самолеты на малой высоте в сторону Запорожья и вертолеты над с. Талаковка в направлении Волновахи", - добавил Андрющенко.

Как сообщал Главред, 12 июля на оккупированном российскими захватчиками аэродроме в Мариуполе были слышны взрывы. В результате атаки была уничтожена пусковая установка российской системы противовоздушной обороны.

24 апреля ВСУ успешно поразили место дислокации российских оккупантов в захваченном Мариуполе. После удачного прилета "толстых ракет" (так россияне называют Storm Shadow, - Главред) российские войска начали немедленно перемещать личный состав из нескольких близлежащих районов - с территории ферм и складов в лесополосы.

В Левобережном районе захваченного РФ Мариуполя Донецкой области был нанесен удар по расположению российских оккупантов 22 апреля. Как рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, пожар от "хлопка" захватчики потушили только ночью, а потом грузовиками вывозили оттуда раненых.

Кто такой Петр Андрющенко? Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

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