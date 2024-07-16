В эту игру можно играть вдвоем: ряд регионов РФ накрыл мощный блэкаут, был "хлопок"

Российские власти проблемы в работе энергообъектов связывают с аномальной жарой. В то же время есть информация о "хлопках".

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Отключения света вводят в России / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Бурятии, Забайкалье, а также в южных регионах России и в оккупированном Крыму во вторник, 16 июля, наблюдаются перебои с электричеством. В регионах введены ограничения подачи света.

Российские СМИ пишут об аварийном отключении на энергоблоке Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии. Это вызвало проблемы со светом в Забайкалье.

В Сети же отмечают, что проблемы в работе Гусиноозерской ГРЭС вызвали взрывы — после чего аварийно отключились два из трёх энергоблоков.

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Отключение частично затронуло семь муниципальных образований, Улан-Удэ, 75 населенных пунктов и 190 социально значимых объектов. Более 115 тысяч человек остались без света.

Российское Минэнерго отдельно сообщает о временных ограничениях потребления электроэнергии на Юге России и в оккупированном Крыму из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. Например, в Краснодаре отключились более 100 электроподстанций.

Уточняется, что на Ростовской АЭС были зафиксированы неполадки на турбогенераторе. Отметим, что на территории Ростовской АЭС в декабре 2022 года был крупный пожар в связи с работой ПВО над городом и областью.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

Взрывы в России - последние новости

Утром в четверг, 4 июля 2024 года военная часть ГРУ в Ставропольском крае России была атакована беспилотниками. Один из беспилотников взорвался, ранив российского разведчика (информация о повреждении части неизвестна).

Кроме того, в ночь на 13 июля в Ростовской области страны-агрессора РФ прогремели взрывы. Беспилотники атаковали нефтебазу в Цимлянском районе, в результате возник пожар.

До этого в городе Азов Ростовской области в ночь на 18 июня прогремели взрывы. Местные власти заявили об атаке дронов. В результате загорелись резервуары с нефтепродуктами.

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